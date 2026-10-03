Saluzzo, al liceo Bodoni il nuovo indirizzo "Scienze dei Dati e Intelligenza Artificiale"

Le scienze applicate opzione S.D.I.A. (Scienze dei Dati e Intelligenza Artificiale): per guardare al futuro senza perdere le proprie radici

Importanti novità per la comunità scolastica di Saluzzo: oltre al potenziamento biomedico che già nel presente anno scolastico impegna gli alunni del liceo classico con un’offerta formativa facoltativa che amplia le conoscenze e le competenze negli ambiti delle Scienze, della Fisica/Matematica e della Medicina (con lezioni tenute sia dai docenti del Liceo sia da medici attivi in differenti ambiti della professione sanitaria), dal prossimo anno il liceo "G. B. Bodoni" aprirà le porte al nuovo indirizzo S.D.I.A (Scienze dei Dati e Intelligenza Artificiale).

Di fronte ai grandi cambiamenti portati dalla tecnologia e dall'intelligenza artificiale, il Bodoni ha deciso di non limitarsi a osservarli da lontano né tantomeno a subirli, ma di accogliere la sfida: affiancare alla solida tradizione liceale uno sguardo concreto verso il futuro, formando studenti capaci di comprendere e governare gli strumenti che già oggi cambiano il modo di studiare, lavorare e informarsi.

Il percorso, pensato per chi vuole essere protagonista e non spettatore del cambiamento in corso, mira a potenziare in modo significativo le ore di informatica, senza però rinunciare all'impianto culturale che da sempre caratterizza il liceo: letteratura, storia, filosofia, lingue restano al centro della formazione.

L'obiettivo non è quindi quello di creare tecnici, ma cittadini consapevoli (capaci di capire davvero come funziona l’algoritmo, non solo usarlo passivamente, ma imparare a interrogarlo criticamente) consolidare il pensiero logico e le capacità di analisi e astrazione, (attraverso la gestione di diverse tipologie di dati e l’applicazione di modelli di Machine Learning) affrontare in modo trasversale nelle varie discipline i diversi aspetti

dell’I.A. e dell’interazione uomo-macchina, in particolare nei suoi risvolti etici e sociali.



Il Liceo Bodoni sarà lieto di presentare il nuovo corso di studi presso il Salone dell'Orientamento, il 9 e 10 ottobre, nonché in occasione delle giornate di scuola aperta.