Croce Rossa di Racconigi, premiati i volontari con decenni di servizio

Una giornata dedicata alla convivialità, alla condivisione e soprattutto al riconoscimento dell’impegno di chi da anni mette il proprio tempo e le proprie energie al servizio degli altri. Si è svolto ieri, domenica 4 ottobre, al ristorante “Lago dei Salici” di Caramagna Piemonte, il pranzo sociale del Comitato di Racconigi della Croce Rossa Italiana.

Un appuntamento che ha rappresentato anche l’occasione per rendere omaggio ai volontari che hanno raggiunto importanti traguardi di anzianità di servizio: 10, 20, 25, 30 e 40 anni di attività nella Croce Rossa.

I riconoscimenti sono stati consegnati dal vicepresidente del Comitato di Racconigi, Giorgio Amoroso, insieme al sindaco di Racconigi Valerio Oderda e al vicesindaco Alessandro Tribaudino, al sindaco di Cavallermaggiore Davide Sannazzaro, all’assessore del Comune di Caramagna Piemonte Sebastiano Emanuel e al presidente del Comitato Provincia Granda della Croce Rossa Italiana, Claudio Tomatis.

Un momento particolarmente significativo, che ha permesso di sottolineare il valore del volontariato e la continuità dell’impegno di tante persone che, anno dopo anno, hanno contribuito alle attività della Croce Rossa sul territorio.

I volontari premiati

Per i 10 anni di servizio sono stati premiati Antonio Abrate, Sara Giacomini, Luca Gonella, Izem Najia, Federico Lombardo, Lorenzo Reviglio, Giuseppe Romano e Alice Tedesco.

Per i 20 anni di servizio il riconoscimento è andato a Bartolomeo Giovenale e Caterina Lo Brutto.

Hanno invece raggiunto i 25 anni di servizio Renata Alborno, Vittorina Alesso, Ester Brignone, Teresina Ghiberti e Vincenzo Guerra.

Per i 30 anni di servizio sono stati premiati Daniela Borio, Elda Capello, Luciano Demaria, Giovanna Garis e Giuseppina Rolfo.

Infine, un traguardo particolarmente importante: 40 anni di servizio nella Croce Rossa per Antonio Gasante e Patrizia Zampedri.

La giornata si è conclusa in un clima di festa e condivisione, celebrando non soltanto i singoli traguardi personali, ma anche il valore di una presenza volontaria che da decenni rappresenta un punto di riferimento per la comunità di Racconigi e per il territorio circostante.