Bra: aperte le iscrizioni ai corsi del "Cpia Gino Strada"

Sono riaperte le iscrizioni ai corsi per adulti organizzati dal "CPIA 2 CN Gino Strada – Centro Provinciale Istruzione Adulti di Alba Bra Mondovì" per l'anno formativo 2026/2027: i corsi annuali per imparare le lingue straniere (inglese, francese, tedesco e spagnolo) e di informatica di base, i corsi di italiano per stranieri e i corsi per il conseguimento della licenza media.

Si invitano le persone interessate ad iscriversi ai corsi utilizzando la modalità on line sul sito del CPIA 2 CN Gino Strada al link: https://suite.sogiscuola.com/registri/CNMM162004/cpia/iscrizioneAlunni.php .

Per fare l'iscrizione di persona con i docenti del CPIA è necessario prendere appuntamento contattando il CPIA di Bra al numero 331/2300202 o via mail all'indirizzo cpia2bra@gmail.com , oppure rivolgendosi all'Informagiovani del Comune di Bra telefonicamente al numero 0172/438241 o scrivendo ad informagiovani@comune.bra.cn.it .

Le operatrici del Servizio Informagiovani del Comune di Bra (in Palazzo Mathis, ingresso da piazza Caduti per la Libertà 20) sono disponibili per informazioni, per fissare gli appuntamento con il CPIA e aiutare ad effettuare l'iscrizione on line nei seguenti orari di apertura del servizio: il lunedì, martedì, giovedì e venerdì mattina dalle 10 alle 12.45 e nei pomeriggi del martedì e del giovedì dalle 14.30 alle 16.