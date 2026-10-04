I frutti dell'autunno protagonisti di eventi e sagre in tutta la Granda

Nel week end in cui si disputa ad Alba il Palio degli Asini sono ancora tante le sagre autunnali in provincia e gli eventi legati alla ricorrenza di San Francesco e alla Festa dei Nonni.

Appuntamenti di grande richiamo tradizionale si svolgeranno a Piozzo (zucca), Savigliano (pane), Roccabruna e Perlo (castagna), Prazzo (patata), Rossana (castagna e funghi) e Sanfrè (riso).

Non mancheranno gli appuntamenti con passeggiate, concerti e feste di paese.

Completano le offerte del week end in Granda i mercatini, alcuni importanti eventi sportivi, convegni, laboratori e occasioni per visitare palazzi, dimore storiche e giardini grazie a Castelli Aperti (vedi riquadro iniziale).

Si consiglia come sempre, di controllare anticipatamente le previsioni del tempo.

Tutti gli eventi della provincia li trovate su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it.

Prosegue anche ad ottobre l’iniziativa “Castelli Aperti”. Ecco i luoghi visitabili in provincia di Cuneo e gli orari.

Alba – Museo Diocesano di Alba: aperto dalle 11 alle 18.30. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/museo-della-cattedrale-mudi-alba.html

Barolo – Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum: aperto dalle 10.30 alle 19. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/castello-falletti-di-barolo-wimu-wine-museum.html

Bra – La Zizzola: dalle 10 alle 18. Ingresso gratuito.

Bra – Museo Civico di Storia Naturale Craveri: aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

Bra – Museo Civico di Palazzo Traversa: aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

Bra – Museo del Giocattolo: ingresso esclusivamente con visita guidata negli orari: 10.30 - 11.30 - 14.30 - 15.30 – 16.30. Non necessaria la prenotazione.

Busca - Castello del Roccolo: visite guidate dalle 14.30 alle 19. Info: www.castellodelroccolo.it

Cherasco – Palazzo Salmatoris: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso gratuito.

Corneliano d’Alba – Torre di Corneliano: apertura solo su prenotazione alla Fondazione con almeno due giorni di anticipo ai numeri Tel. 338/9654524 e Tel. 340/8026232. Annullamento in caso di maltempo.

Dronero – Museo Civico Luigi Mallé: dalle 15 alle 19 (ultimo ingresso ore 18.30).

Fossano – Castello dei Principi D’Acaja: aperto con partenza tour alle ore 11, 15 e 16.30. Biglietteria presso l’Ufficio Turistico (corte interna del maniero). Consigliata la prenotazione. Numero Verde 800 210 762 - Tel. 0172/60160; iatfossano@visitcuneese.it

Govone – Castello Reale: nell’ambito della Rassegna “Tutti i Colori della Cultura Kids” spettacolo di circo “Cabaret Zuzzurellone” del DuoFlosh in collaborazione con Teatro Della Caduta - Concentrica, alle ore 15. Ingresso gratuito su prenotazione: https://castelliaperti.it/it/eventi/tutti-i-colori-della-cultura-kids/cabaret-zuzzurellone.html

Castello aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 (ultimo ingresso ore 17.30). Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-reale-di-govone.html

Lagnasco – Castelli Tapparelli D’Azeglio di Lagnasco: visite guidate nei seguenti orari 10, 11.30, 15, 16.30.

Magliano Alfieri – Museo dei soffitti in gesso e Teatro del Paesaggio - Castello degli Alfieri di Magliano: aperto con orario 10.30-18.30 (ultimo ingresso 17.30). Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/castello-degli-alfieri-di-magliano.html

Manta – Castello della Manta: aperto con orario 10-18. Iscritti FAI gratuito

Mombasiglio- Museo del Generale Bonaparte nel Castello di Mombasiglio: dalle ore 10 alle ore 18.

Mondovì – Museo della Casa: visite guidate su prenotazione con orario 10.30 oppure 16. Le visite saranno condotte personalmente dal Presidente dell’associazione “Mondovì Culturale” il Dott. Enrico Chebello. Prenotazioni da effettuare entro il 1°ottobre alle ore 13 al 338 4876448 direzione@museodellacasa.it

Pamparato – Borgo Antico e Castello di Pamparato: visite guidate su prenotazione con turno unico alle ore 15.30. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/cuneo/borgo-antico-e-castello-di-pamparato.html

Roddi - Castello di Roddi: visite guidate ogni ora ogni ora: 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-roddi.html

Saluzzo - Casa Cavassa: orario 10-13 e 14-19.Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/museo-civico-casa-cavassa-di-saluzzo.html

Saluzzo – Casa Natale di Silvio Pellico: visite accompagnate dalle 14 alle 19. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/casa-pellico-casa-museo-di-saluzzo.html

Saluzzo – La Castiglia: orario 10-13 e 14-19. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/la-castiglia-di-saluzzo.html

Saluzzo – Torre Civica e Pinacoteca Olivero: orario 10-13 e 14-19.Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/torri/torre-civica-di-saluzzo.html

Saluzzo - Villa Belvedere Radicati: orario 10-13 e 14-19. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/ville/villa-belvedere-di-saluzzo.html

Savigliano – Museo Civico A. Olmo e Gipsoteca D. Calandra: orario 10-13 e 15-18.30.

Savigliano – Palazzo Muratori Cravetta: visite guidate con prenotazione obbligatoria con orari 9.30 e 14. Prenotazione obbligatoria: ufficioturistico@comune.savigliano.cn.it

Savigliano – Torre Civica: visite ore 10.30 e 15. Prenotazione consigliata: ufficioturistico@comune.savigliano.cn.it Punto di accoglienza: ufficio turistico, piazza Santarosa.

Serralunga d’Alba – Castello di Serralunga d’Alba: aperto con visite guidate alle ore 10.30; 11.15; 12; 12.45; 14.30; 15.15; 16; 16.45; 17.30. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-serralunga-dalba.html

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CUNEO

PASTASCIUTTA ANTIFASCISTA

Domenica 4 ottobre, alle 12.30, nella Casa del Quartiere Donatello, ci sarà la “Pastasciutta Antifascista” aperta a tutti, momento centrale di una giornata dedicata alla Costituzione, all’associazionismo e alla partecipazione. Nel pomeriggio il Comitato Arci Cuneo Asti presenterà il nuovo anno sociale.

CUNEO

LA FABBRICA IN TASCA

Domenica 4 ottobre, alle ore 17, presso la Fondazione Peano si inaugurerà la mostra “La Fabbrica in tasca: il taccuino di viaggio nel mondo del lavoro”.

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ALBA

PALIO DEGLI ASINI

Domenica 4 ottobre, dalle ore 14.30, tra piazza Michele Ferrero e piazza Cagnasso, si svilupperà la manifestazione del Palio degli Asini 2026. A dare il via alla giornata, la maestosa sfilata storica con gli oltre 1000 figuranti, la Giostra delle Cento Torri con la signora di Alba e la parata degli sbandieratori. La gara del Palio avrà inizio alle ore 15, apertura cancelli alle 14. Info: www.fieradeltartufo.org

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ALBA

VALELAPENA

Domenica 4 ottobre, in piazza Elvio Pertinace, dalle 10 alle 18, si terrà “Valelapena”, il mercatino delle produzioni ristrette, cibo, artigianato e idee dell’economia penitenziaria e della legalità.

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BARGE

OTTOBRATA BARGESE

Domenica 4 ottobre proseguono gli appuntamenti con la "Ottobrata Bargese", tradizionale manifestazione con il consueto mercato accompagnato da eventi gastronomici e culturali. Info: 0175/346523 - 328 96 64 546.

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BENE VAGIENNA

MOSTRE

Nel week end saranno visitabili le numerose mostre in corso a Bene Vagienna, nella Cella Campanaria, nella chiesa di San Bernardino, nel Palazzo Lucerna di Rorà e in Casa Ravera. Consultare il sito https://www.amicidibene.it/

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BORGO SAN DALMAZZO

FESTA DEI NONNI

Domenica 4 ottobre, dalle ore 16, presso il Salone Parrocchiale (ingresso Via Vittorio Veneto), si terrà un pomeriggio dedicato a nonni e nonne. L'iniziativa proporrà un momento di incontro all'insegna della musica, della convivialità e dello stare insieme. La partecipazione all'evento è libera e gratuita. Info: ass.santuariomonserrato@gmail.com

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BOVES

I TANTI FRANCESCO

Domenica 4 ottobre, dalle ore 15, fino a sera inoltrata, a Rosbella di Boves, nella

chiesetta di Santa Pazienza, si svolgerà l’evento dal titolo “I tanti Francesco”.

Alle ore 21, conclusione con il reading di musica elettronica live con Simone Giordano e la

voce di Elisa Dani. Info. 334 73 34 805.

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BRA

CORTILI IN MOVIMENTO

Domenica 4 ottobre, nel centro cittadino, si terrà “Cortili in movimento”, con arte, musica, sport e giochi, nel nuovo appuntamento promosso dal Comune per valorizzare i cortili e gli spazi cittadini.

Info: www.turismoinbra.it/tag/cortili-in-movimento/

BRA

MERCATINO DEL VINTAGE

Domenica 4 ottobre, in via Vittorio Emanuele II, secondo appuntamento con il Mercatino del Vintage e dell’Artigianato locale. Attenzione al mondo dei fumetti, gaming e modellismo. Info: https://www.turismoinbra.it

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CERESOLE D’ALBA

RABASTÈ

Domenica 4 ottobre, dalle ore 10 “Caccia al Tesoro Paesaggistica”. Info: www.comune.ceresoledalba.cn.it/it-it/home

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CHERASCO

FESTA DEI NONNI

Domenica 4 ottobre, al Museo della Magia, in occasione della Festa dei Nonni e degli Angeli Custodi, si terranno momenti di festa e convivialità. I nonni accompagnati da almeno un nipotino avranno ingresso al museo a prezzo ridotto. Occasione speciale per vivere la magia insieme alle generazioni più giovani. Info: https://museodellamagia.it/

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CHIUSA PESIO - SAN BARTOLOMEO

CASTAGNATA

Domenica 4 ottobre, a partire dalle ore 15, nel giardino dell’ex asilo di San Bartolomeo, torna l’appuntamento dedicato ai sapori e all’atmosfera dell’autunno con caldarroste, frittelle di mele, vin brulé, cioccolata calda e tisane. Info: 0171/734990.

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DRONERO

SOTTO IL SEGNO DI DIANA

Domenica 4 ottobre, dalle 11 alle 17.30, sarà visitabile presso il Museo Mallè, la mostra “Sotto il segno di Diana”, delle artiste Silvana Cesano, Francesca Corbelletto, Silvia Giorsetti e Simona Ghigo. Info: www.museomalle.org/

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FOSSANO

VISITE AL CAMPANILE

Domenica 4 ottobre, dalle 14 alle 18, saranno possibili le visite al campanile della Cattedrale, al termine del primo lotto di lavori di consolidamento.

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GOVONE

IL GESTO ATTRAVERSO

Domenica 4 ottobre il Castello Reale di Govone ospiterà "Il gesto attraverso", personale di Albino Pitti dedicata alla pittura gestuale e al rapporto tra azione, materia e spazio. Info: https://italianroyalexperience.it/

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MANTA

OLIMPIADE DEI GIOCHI DIMENTICATI

Domenica 4 ottobre il Castello della Manta ospita le "Olimpiadi dei giochi dimenticati", un pomeriggio dedicato alla riscoperta dei giochi di una volta. Sarà inoltre possibile effettuare visite guidate dedicate alle famiglie con i loro bambini. Info: https://fondoambiente.it/luoghi/castello-della-manta

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MONDOVÌ

CAMMINATA DELLA PACE

Domenica 4 ottobre ritrovo alle ore 14.45 davanti al Municipio per l'accoglienza della Lampada della Pace di Assisi e partenza della “Camminata dellla Pace” dell’iniziativa Giro d’Italia per la Pace. Itinerario a tappe attraverso la città pensato per presentare associazioni, gruppi e istituzioni impegnati quotidianamente sul territorio in progetti di accoglienza, solidarietà e coesione sociale.

Alle 14.15, è inoltre prevista la piantumazione dell’“Ulivo della Pace” alla rotatoria di via Otteria, lungo la Strada Provinciale 12. Info: https://www.facebook.com/cittadimondovi

MONDOVÌ

SONO CINQUANTA

Nel week end sarà visitabile al Museo della Ceramica la mostra in cui l'illustratrice Cinzia Ghigliano racconta cinquant'anni di carriera. Ingresso gratuito. Info: 376 19 29 102.

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MONTÀ

PASSEGGIATA

Domenica 4 ottobre partenza alle ore 10, da piazza Divisione Alpina, per una passeggiata con itinerario di circa 6,5 km che attraverserà alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio: dal Santuario dei Piloni alle zone di Renna e Bric Valdiana, tra vigneti, sentieri e scorci sul paesaggio del Roero. Info: https://enotecadelroero.it/Eventi-e-news

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MONTEU ROERO

VISITE A L CASTELLO E MERCATO DELLA TERRA

Domenica 4 ottobre, dalle 10 alle 12 (ultima partenza), saranno organizzate le visite al castello, in concomitanza con il mercato della Terra di Slow Food. Sarà possibile degustare le “Rocche di Monteu” alla castagna e Favorita. Info: www.belmonteu.it

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MOROZZO

BIRDWATCHING DI SAN FRANCESCO

Domenica 4 ottobre alle ore 10, presso la riserva naturalistica Crava-Morozzo si svolgerà una visita birdwatching legata alla figura di San Francesco. Partenza lato Crava. Nel pomeriggio “Big Day” gara di osservazione. Info:

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ORMEA

ESCURSIONE TRA I CASTAGNETI SECOLARI DELLE BORGATE

Domenica 4 ottobre, alle ore 8.30, ritrovo in piazza Libertà, per un nuovo appuntamento di “Ormea da scoprire”, con un’escursione dedicata ai castagneti secolari delle borgate di Ormea, preziosi testimoni della storia del territorio e silenziosi custodi della biodiversità del bosco. Info: 335 60 37 170.

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PIETRAPORZIO

ECOMUSEO DELLA PASTORIZIA

Domenica 4 ottobre, dalle ore 15 alle 18, presso l’Ecomuseo della Pastorizia sarà aperto al pubblico il percorso “Na Draio per Vioure – Un sentiero per vivere”. Info: https://www.ecomuseopastorizia.it/

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PIOZZO

FIERA NAZIONALE DELLA ZUCCA

Nel weekend Piozzo ospita la 33a edizione della “Fiera Nazionale della Zucca”, manifestazione espositiva realizzata tramite una scenografica presentazione di oltre 600 tipi di zucca su vecchi carri agricoli appositamente restaurati. Street food, dolci, risotti e prelibatezze a base di zucca per deliziare ogni palato, insieme a spettacoli, musica, mostre e tante sorprese pensate per tutte le età. Info: https://prolocopiozzo.it/

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PRAZZO

SAGRA DELLA PATATA

Domenica 4 ottobre si terrà la 31ª edizione della “Sagra della Patata”, appuntamento storico che anima il cuore della valle Maira intrecciando gastronomia tipica, appuntamenti culturali, sport e intrattenimento per famiglie e visitatori. Nel programma di sabato 3 ottobre, alle ore 15, inaugurazione di "Prazzo Animal Revival", un'innovativa passeggiata in realtà aumentata. Mostra Mercato delle patate domenicale, laboratorio dedicato ai "Raviolos, possibilità di accedere al Museo della Canapa, dalle 15 alle 17 e molto altro. Info: https://www.comune.prazzo.cn.it/

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ROBURENT

CASTAGNATA E TRANSUMANZA

Domenica 4 ottobre, dalle ore 14, presso la frazione Cardini di Roburent, si svolgerà l'annuale "Castagnata". Ci saranno caldarroste e un laboratorio di pittura per bambini con Tondo Pesto e musica con Dj Jack. Dalle 8.30 ci sarà inoltre la partenza dai Cardini di Roburent della Transumanza con Pietro e le sue mucche, e nel primo pomeriggio la vestizione delle mucche con le tradizionali campane. Info: 0174/227560.

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ROCCABRUNA

GRAN CASTAGNATA

Domenica 4 ottobre si terrà la "Gran Castagnata e Fiera di Valle", rassegna che racconta il meglio della tradizione enogastronomica autunnale del territorio. Tra gli eventi battesimo della sella, educazione cinofila e dimostrazione di Mondioring, mostra Merens, esposizione e dimostrazione dei falconieri ed esposizione di equini e piccoli animali. Info: www.comune.roccabruna.cn.it/

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ROCCA DE BALDI

COSTANTINO MOROZZO

Domenica 4 ottobre, alle 14.45 e 17, visite-conferenza dedicate a Costantino Morozzo della Rocca, figura che fu al centro di una stagione della storia di famiglia che vide i Morozzo protagonisti del Risorgimento, attori nella vita politica e di corte e spettatori dell'avvento del Fascismo. Info: https://museodoro.org/

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ROCCAFORTE MONDOVÌ - PREA

FUORI ROTTA FESTIVAL

Domenica 4 ottobre, a Prea, si terrà il “Fuori Rotta Festival”, evento che celebra la voglia di esplorare, incontrarsi e vivere la montagna in modo autentico. Due giorni tra talk, workshop, sport, musica, cibo e campeggio, immersi nel paesaggio delle Alpi del Cuneese. Info: 349 40 19 532.

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ROSSANA

59a SAGRA DELLA CASTAGNA E DEL FUNGO

Domenica 4 ottobre, fin dal mattino, ci sarà la Fiera nelle vie del paese, con spettacoli, degustazioni con funghi di tutti i tipi. Info: www.prolocorossana.it

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SANFRÈ

XI SAGRA DEL RISO

Domenica 4 ottobre proseguono gli appuntamenti con l’11a “Sagra del riso di Sanfrè”. Musica, street food con hamburger di riso e tante specialità gastronomiche. Info:

https://www.facebook.com/people/Pro-Loco-Sanfr%25C3%25A8/100064730614664/

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SAVIGLIANO

ANTIQUA - SAN FRANCESCO AULENTE FIORE

Domenica 4 ottobre, alle ore 17 a palazzo Taffini, la rassegna musicale “Antiqua” propone l’opera “San Francesco aulente fiore” firmata dall’ensemble Zebo (Zero Emission Baroque Orchestra), eccellenza nel panorama della musica antica.

SAVIGLIANO

FESTA DEL PANE

Domenica 4 ottobre, presso piazza del Popolo, Ala Polifunzionale L. Morello e piazza Santarosa, avrà luogo la “Festa del Pane”, edizione 2026, evento che celebra l’alimento simbolo della convivialità e dello spirito familiare italiano, trasformando il centro storico saviglianese in un grande laboratorio a cielo aperto. Sabato 3 ottobre, alle ore 11, in piazza del Popolo, taglio del nastro la XIII edizione della Festa del Pane. In programma show cooking, approfondimenti e grandi ospiti. Info: https://www.entemanifestazioni.com/manifestazioni/festa-del-pane/

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VERNANTE

FESTA DELL’AVIS

Domenica 4 ottobre, dalle ore 8.30 presso la sede, ci sarà la festa dell’50° anniversario di fondazione della locale sezione Avis con giornata speciale dedicata alla solidarietà, alla memoria e alla condivisione. Info: 340 52 04 771 - avis.vernante@libero.it

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VERZUOLO

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO

Domenica 4 ottobre avrà luogo la festa della Madonna del Rosario con appuntamenti gastronomici, mostra mercato, esposizioni e “Polentata” domenicale alle 12.45 nella piazzetta Aia. Possibili anche le visite guidate al castello. Info: 351 42 04 004.

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VICOFORTE

GRAN CASTAGNATA

Domenica 4 ottobre, dalle ore 14.30 presso il Santuario di Vicoforte, si terrà la “Gran Castagnata”, distribuzione di caldarroste e intrattenimento musicale dal vivo a cura de "La cappella dei 111", con Riki e Nonno Attilio. A far da cornice alla giornata sarà lo storico concorso di pittura in forma estemporanea “Vicoforte in Cornice". Info: 320 49 48 116.

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VILLAR SAN COSTANZO

ALLA SCOPERTA DEI CICIU CON IL GEOLOGO

Domenica 4 ottobre, alle ore 10, partendo dall’ingresso ci sarà un’escursione naturalistica nella Riserva Naturale dei Ciciu del Villar con accompagnamento di un geologo.

VILLAR SAN COSTANZO

MACRAMÈ IN SCUDERIA

Domenica 4 ottobre, dalle 9.30 alle 16.30, in via Porta Penta 38 avrà luogo l’evento “Macramè in scuderia” iniziativa dedicata a chi vuole conoscere da vicino il mondo dei cavalli e cimentarsi in un laboratorio creativo. Info: 328 17 80 607 – 340 76 18 529.