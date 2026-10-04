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Eventi | 04 ottobre 2026, 14:30

Ad Alba la sfilata storica medievale dà il via all'attesissimo Palio degli Asini [FOTO]

La città si prepara alla corsa più amata, preceduta dalla sfilata in costume. Le immagini e il racconto di Asia Barolo e Silvano Bertaina

Una bella giornata di sole quella che ad Alba va accompagnando il rituale che porta alla disputa del Palio degli Asini, la sempre attesissima disfida tra i nove borghi cittadini che tradizionalmente anticipa l’apertura della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba.

In mattinata, in piazza Duomo, è avvenuto il sorteggio con l’assegnazione degli asini ai borghi.

Da pochi minuti ha preso inizio la sfilata storica medievale partita da piazza Michele Ferrero.

Apre il borgo del Brichet, vincitore della scorsa edizione. 

Il corteo percorrerà corso Fratelli Bandiera e corso Matteotti, per poi proseguire fino in piazza Cagnasso, teatro del Palio che vedrà i rioni della città contendersi il drappo quest’anno dipinto dal celebre scultore albese Riccardo Cordero.

Non manca qualche presenza nota. 

Abbiamo incrociato Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, coppia d'arte e di vita. 

Tra il pubblico anche Fulvio Marino, il panettiere della tv.

Qui il passaggio del drappo ufficiale del Palio

Le foto sono di Asia Barolo e Silvano Bertaina, che seguiranno l'evento per i nostri lettori.

Il sindaco Gatto, Axel Iberti e Luca Sensibile, presidente della Giostra delle Cento Torri

Il sindaco Gatto, Axel Iberti e Luca Sensibile, presidente della Giostra delle Cento Torri

redazione

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