A Savigliano ha preso il via la due giorni dedicata alla Festa del Pane

Ha preso il via oggi e continuerà domani, dopo il partecipato taglio del nastro e il talk “Il futuro del pane” con numerose autorità ed esperti del settore, la 13ª edizione di una rinnovata e “allargata” Festa del Pane di Savigliano.

La rassegna prevede una due giorni ricca di appuntamenti di show cooking, approfondimenti e grandi ospiti, tra cui il pasticcere Tommaso Foglia, noto volto televisivo di Bake Off Italia alle prese con un tortino al cioccolato con ricotta e fichi, riprendendo l’antica ricetta del nonno.

L’appuntamento organizzato da Comune ed Ente Manifestazioni (del neo presidente Giuseppe Bori alla sua prima esperienza organizzativa) coinvolgerà infatti tutti gli amanti dell’alimento base della nostra dieta nelle due principali piazze cittadine. Oltre a piazza del Popolo, si è infatti aggiunta piazza Santarosa, dove oggi era atteso Tommaso Foglia.

Savigliano, già depositaria del prodotto De.Co. per il biscotto Pnön di Levaldigi e la bistecca Madama La Piemonteisa, lo è ancheper il Pan dl’Alvà di Savigliano, a impreziosire ulteriormente la manifestazione che eredita tradizioni di fornai, aziende molitorie e accoglie anche anche l’Associazione Panetteri Autonomi della Provincia di Cuneo del presidente Piero Rigucci.

Inaugurazione bagnata da tante personalità, a partire dal sindaco Antonello Portera, passando per il presidente Ente Manifestazioni Giuseppe Bori e proseguendo per il senatore Giorgio Maria Bergesio e l’assessore regionale all’Agricoltura Paolo Bongioanni.

Tra le presenze, anche la partecipazione di molti sindaci del territorio. A rappresentare la Regione i consiglieri Federica Barbero, Giulia Marro e Mauro Calderoni. Per la Provincia, invece, il consigliere Rocco Pulitanò. Per Atl il vice presidente Mariano Occelli.

Poi ancora Confagricoltura Cuneo (con il presidente Enrico Allasia), Campagna Amica e la Filiera del Grano, il presidente della Camera di Commercio di Cuneo Luca Crosetto e l’Associazione Panettieri Autonomi della Provincia di Cuneo.



LE PRINCIPALI AREE DI SHOW COOKING, APPROFONDIMENTI INTRATTENIMENTO E DEGUSTAZIONI

All’area forni di piazza del Popolo si alterneranno oltre 60 panettieri, che realizzeranno il pane acquistabile nell’Area panetteria, mentre l’Area Street food and beverage proporrà tante specialità.

Davanti all’ala Polifunzionale Lorenzo Morello, l’Area Pane e companatico offrirà un ricco panel di show cooking, tra cui la partecipazione del “non-chef dei panini” Daniele Reponi. All’interno dell’Ala Polifunzionale, lo spazio è interamente dedicato al gluten free, con stand espositivi e due momenti di approfondimento a cura di AIC Piemonte.

In piazza Santarosa, invece, spazio alle eccellenze enogastronomiche e alle specialità del territorio e alle due nuove protagoniste dell’evento, Pasticceria e Pizza, che nelle aree a loro dedicate sono raccontate in diversi show cooking. Da non dimenticare gli ospiti che intrattengono il pubblico in piazza del Popolo: stasera ci saranno Scarti di produzione ed Elasi e, domani, domenica 3 ottobre, Jhonny Manfredi. A completare il programma, in piazza Santarosa è presente anche il Ludobus, con attività ricreative dedicate ai più piccoli.

IL PROGRAMMA DI DOMANI, DOMENICA 4 OTTOBRE

Dalle 10 alle 11, nell’Area Pane e Companatico, in collaborazione con Cnos Fap, protagonista sarà “Il toast variegato”, un pan bauletto realizzato intrecciando un impasto classico con impasti colorati agli spinaci, alla barbabietola e alla curcuma. Il pane sarà poi utilizzato per preparare un toast farcito con formaggio, miele di castagno, pere e granella di nocciole.

Dalle 12 alle 13, nell’Area Pane e Companatico, in collaborazione con Casa Pepita, con “L’arte misteriosa del tramezzino perfetto”, si terrà uno show cooking dedicato a uno dei simboli della tradizione torinese, nato cento anni fa in Piazza Castello.

Dalle 14.30 alle 15.30, nell’Area Pane e Companatico, con l’autore Gabriele Rosso e Fabrizio Biolè, sarà presentato il libro “Storia del Pane: un viaggio dall’Odissea alle guerre del XXI secolo”.

Infine, dalle 16.30 alle 17.30, nell’Area Pane e Companatico, in collaborazione con Gianfranco Fagnola, si terrà “Brioche salata: un omaggio a Bra”, uno show cooking che rende omaggio alla città di Bra e alle sue eccellenze gastronomiche attraverso una brioche salata pensata per raccontarne sapori, identità e tradizione.

Nell'Area Gluten free, presso l'Ala polifunzionale Lorenzo Morello, in piazza del Popolo, invece, domani, alle 11, ci sarà l’incontro con la dietista Martina Oddenino in cui sarà approfondita “La dieta senza glutine: dalla scienza alla pratica”.

***

Nell’Area Pasticceria, gli show cooking nell’Area Pasticceria, prenderanno il via alle 10, con ”Cornetto tra dolce e salato”, uno show cooking dedicato alle diverse declinazioni del cornetto, tra farciture dolci e salate, realizzato con Pasticceria Buttigliero e Molini Bongiovanni. Dal Cruffin con spalmabile all’arachide al Pain Suisse con crema e cioccolato, fino alle versioni salate con cotto, crema cheese e insalata oppure con salmone, maionese al lime, gruè di cacao e insalatina: un percorso che amplia i confini della brioche.

Dalle 12 alle 13, nell’Area Pasticceria, in collaborazione con Molini Bongiovanni, sarà protagonista “Pane al lievito madre senza glutine” con una masterclass dedicata al pane senza glutine a lievito madre, con Andrea Bevilacqua di Freedom Bakery Torino e Giacomo Vinai, tecnico Bongiovanni.

Dalle 14.30 alle 15.30, nell’Area Pasticceria, con Arte Bianca di Neive, sarà presentato “Amor di noce: il cuore croccante della frolla”. La preparazione sarà una crostata moderna con base di frolla alle noci, marmellata di limone, frangipane alle noci pecan e cremino alle noci.

Alle 16, nell’Area Pasticceria, con l’Associazione Amici del Cioccolato e Confartigianato Cuneo, sarà protagonista “Quaquara e cioccolato”. L’appuntamento sarà dedicato all’Associazione Amici del Cioccolato della Provincia di Cuneo, nata per promuovere la cultura del cioccolato e valorizzare le eccellenze artigianali del territorio, riunendo artigiane e artigiani cioccolatieri e pasticcere e pasticceri della provincia e creando occasioni di incontro, confronto e collaborazione. Alle 17.30, sempre con Associazione Amici del Cioccolato e Confartigianato Cuneo, si terrà “Pane e cioccolato”, un appuntamento dedicato all’incontro tra due ingredienti simbolo della tradizione e della cultura gastronomica.

***

La domenica degli show cooking nell’Area Pizza, inizierà alle 10 con lo show “La stracchinata saviglianese incontra l’inventiva di Mario” che proporrà una base pizza arricchita con la Stracchinella Saviglianese. L’evento è organizzato in collaborazione con Confagricoltura Cuneo, Gallina Golosa e Pizzeria In Piazza da Mario.

Dalle 12 alle 13, nell’Area Pizza, con Pizzeria Gli Archi e Molini Bongiovanni, sarà protagonista “Vendemmia”, uno show cooking dedicato a una pizza che racconta l’autunno, preparata con la Farina Luisa di Molino Bongiovanni, dove uva e salsiccia si incontrano in un impasto leggero e digeribile, dando vita a un abbinamento agrodolce che celebra la stagione della vendemmia.

Dalle 14.30 alle 15.30, nell’Area Pizza, in collaborazione con Mirko Ceccarelli e Molini Bongiovanni, si terrà “Roma in Pizza”, uno show cooking dedicato alla pizza tonda romana, sottile e croccante, preparata con la Farina Antiqua di Molino Bongiovanni. Il pubblico potrà scoprire i segreti di un impasto leggero e digeribile, base per due grandi classici della cucina capitolina, la Cacio e Pepe e l’Amatriciana, reinterpretati in chiave pizza.

Infine, dalle 16.30 alle 17.30, nell’Area Pizza, con CNOS FAP, sarà protagonista la “Pizza d’Autunno”, con impasto alla zucca, farcita con porri spadellati, mozzarella e salsiccia.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero e gratuito. Per maggiori informazioni visitare il sito Internet ufficiale dell’evento www.entemanifestazioni.com.