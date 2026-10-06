A Niella Tanaro torna il teatro piemontese con “Schers del destin”

Sabato 10 ottobre, alle ore 21, nella Sala Polivalente di Niella Tanaro, si rinnova l’appuntamento con la rassegna teatrale in lingua piemontese “Cianciand en piemontesi”, organizzata da I Commedianti Niellesi.

Quella in programma sarà la seconda serata della quinta edizione della rassegna, che questa volta vedrà protagonista la compagnia “ALFATRE Gruppo Teatro APS” di Collegno, ospite con la commedia dialettale “Schers del destin”, in tre atti di Paolo Cardelli.

La vicenda è ambientata nella Torino degli anni Settanta e ha per protagonista Arturo Paganini, un musicista che, nonostante il peso di un cognome illustre, ottiene risultati tutt'altro che brillanti nella sua carriera. Se la vita professionale non sorride ad Arturo, quella sentimentale si rivela ancora più complicata.

Il matrimonio con Tatiana si è infatti trasformato in un vero e proprio inferno. A rendere la situazione ancora più difficile arriva la baronessa Smirnova da Moncalieri, suocera di Arturo, donna invadente, fredda e autoritaria, che decide di trasferirsi a casa della figlia. Con il piglio di un generale dell'Armata Rossa, la baronessa prende il controllo dell'abitazione, trasformandola nel proprio regno e mettendo a dura prova i già fragili nervi del genero.

A complicare ulteriormente la situazione ci pensa il migliore amico di Arturo, follemente innamorato di Tatiana e da lei ricambiato. Incapace di gestire i propri sentimenti e i sensi di colpa, l'uomo decide addirittura di fuggire all'estero.

Quando finalmente Arturo riesce, non senza difficoltà, a ottenere il divorzio, sembra aprirsi per lui una nuova fase della vita. Dopo essersi risposato con Doris, figlia del vedovo Borgognoni, il protagonista pare aver ritrovato l'amore e la serenità.

Ma la tranquillità dura poco. La sua abitazione torna infatti a essere teatro di un movimentato andirivieni di personaggi, tra colpi di scena, gelosie, equivoci e malintesi.

Una situazione esilarante e imprevedibile, nella quale gli scherzi del destino sono tutt'altro che finiti.

L'appuntamento con “Schers del destin” è dunque per sabato 10 ottobre alle ore 21, presso la Sala Polivalente di Niella Tanaro.

Il costo del biglietto è di 10 euro. L'ingresso è gratuito per i minori di 18 anni e per i Commedianti Niellesi.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Claudia Ferrero al numero 331 298 6821.