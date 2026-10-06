Savigliano, Oasi Giovani ha festeggiato i nonni

In questi giorni i servizi di Oasi Giovani hanno celebrato i nonni, dando vita a diverse iniziative in occasione del 2 ottobre, giorno in cui cade la Festa a loro dedicata e in cui la Chiesa celebra gli Angeli custodi.

I bambini del Centro educativo post-scolastico hanno realizzato un colorato cartellone «per celebrare le persone che con il loro amore, la loro pazienza e i loro preziosi insegnamenti rendono ogni giorno più speciale».

I micronidi "Mignolo", "Merlino", "Cravarezza" ed il baby parking "Marameo" hanno invece accolto nonni e nipoti nel parco di palazzo Longis, per un pomeriggio dedicato alla lettura dei libri tutti insieme, con la presenza di Romina Panero, esperta in promozione della lettura per l'infanzia.

"I nonni – è stato detto durante il pomeriggio – sono quelli che hanno sempre un abbraccio pronto, una storia da raccontare, una coccola in più e, diciamolo, anche qualche piccolo vizio da concedere! Con loro ogni momento diventa un ricordo prezioso: si gioca, si ride, si scopre, si impara e soprattutto ci si sente amati. Per i bimbi sono mani che stringono, braccia che accolgono, sorrisi che rassicurano e cuori sempre pronti a esserci".