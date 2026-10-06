Bando di concorso pubblico per un posto di funzionario contabile presso l'Unione Montana Valle Stura

L'Unione Montana Valle Stura indice un concorso pubblico per la copertura di un posto di funzionario contabile a tempo pieno e indeterminato presso l'area finanziaria dell'Ente.

Il concorso è aperto ai candidati di ambo i sessi, di maggiore età, in possesso di laurea triennale o magistrale in ambito giuridico, economico, amministrativo e politico o relazioni internazionali.

Il/la candidato/a selezionato/a verrà inserito/a a tempo pieno e indeterminato nel Servizio Finanziario nell'Area Contabile, e dovrà occuparsi di mansioni in merito alla gestione delle seguenti attività in ambito economico e finanziario come ad esempio (a titolo esemplificativo e non esaustivo): predisposizione bilancio e relative variazioni e conto consuntivo, emissione di mandati di pagamento e reversali, elaborazione stipendi per il personale, costituzione del fondo della produttività del personale; elaborazione dei programmi di acquisto e affidamento delle relative forniture di beni e servizi necessari per il corretto funzionamento della relativa Area, etc.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inoltrata entro e non oltre le 23:59 di giovedì 5 novembre, esclusivamente in via telematica compilando l'apposito modulo online disponibile sul Portale unico del reclutamento InPA ( www.inpa.gov.it ) a cui si accede tramite i sistemi di identificazione SPID, CIE, CNS e eIDAS.

Il concorso prevede una prova scritta con l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e una prova orale che consiste in un colloquio a contenuto tecnico-professionale, finalizzato ad accertare le conoscenze tecniche specialistiche dei candidati e/o in un colloquio/intervista di carattere generale finalizzato a valutare il curriculum formativo e/o professionale e le competenze trasversali.

Qualora i/le candidati/e ammessi a partecipare al presente bando superino il numero di 20 unità, la Commissione potrà valutare l'effettuazione di una prova di preselezione volta a verificare il possesso delle conoscenze tecniche minime utili a partecipare alle successive prove d'esame.