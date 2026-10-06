A Borgo San Dalmazzo arriva "Picarro", sistema all'avanguardia per il monitoraggio delle reti gas

Negli scorsi giorni, l’Amministrazione comunale di Borgo San Dalmazzo, rappresentata dalla sindaca Roberta Robbione e dall’assessore ai Lavori Pubblici Armando Boaglio, ha incontrato una delegazione di Italgas, società concessionaria del servizio di distribuzione cittadina del gas naturale. All’incontro hanno presenziato anche Giorgia Martinengo, responsabile Servizio tecnico settori Edilizia privata ed Urbanistica, e Bruno Giraudo, responsabile del settore Lavori Pubblici dell’Ente.

L’iniziativa ha avuto lo scopo di illustrare le modalità operative adottate dall’azienda nell’esercizio della rete cittadina, con particolare riferimento alle tecniche di monitoraggio delle condotte e di ricerca preventiva delle dispersioni attraverso tecnologie all’avanguardia.

Nello specifico, Italgas ha presentato Picarro Surveyor, tecnologia all’avanguardia nel campo delle attività di monitoraggio delle reti gas. Il sistema consiste in una sofisticata sensing technology che, rispetto alle tecnologie tradizionali, offre importanti vantaggi in termini di rapidità di svolgimento e di ampiezza delle aree sottoposte a controllo. Montata sugli automezzi di servizio, infatti, garantisce una sensibilità di rilevazione della presenza di gas nell’aria di tre ordini di grandezza superiori a quelli attualmente in uso da altri operatori del settore (parti per miliardo contro parti per milione).

Rispetto alla metodologia tradizionale, inoltre, questa non impone al veicolo di seguire il tracciato della tubazione interrata, ovviando così al problema di possibili ostacoli presenti lungo il percorso (come, ad esempio, le auto parcheggiate) e amplia in maniera esponenziale il volume dell’area monitorata (150-200 metri di larghezza e 5-8 metri in altezza contro 1-2 metri e 10-20 centimetri).

Il software è in grado poi di rilevare non solo la presenza di metano ma anche di etano, restituendo in questo modo un dato più accurato circa la quantità di molecole di gas presenti nell’aria. Un dato che, incrociato con le informazioni relative alla direzione e alla velocità del vento e con le rilevazioni geo-referenziate, consente di fornire in tempi estremamente rapidi e con grande precisione la localizzazione della possibile origine della dispersione.

L’adozione della tecnologia rientra nel più ampio percorso di digitalizzazione di asset e processi che Italgas porta avanti ormai da anni, finalizzato a fornire un servizio sempre più efficiente e sicuro per le comunità e i territori in cui opera.

"L’incontro con Italgas conferma l’attenzione dell’Amministrazione verso la sicurezza delle infrastrutture e la qualità dei servizi essenziali cittadini – hanno sottolineato la sindaca Roberta Robbione e l’assessore Armando Boaglio –. La tecnologia Picarro Surveyor introduce modalità di controllo più rapide, accurate ed estese, migliorando la prevenzione delle dispersioni e la tutela della comunità. Accogliamo con favore l’impegno del concessionario nell’innovazione e nella digitalizzazione dei processi, elementi fondamentali per garantire un servizio di distribuzione del gas sempre più efficiente e sicuro per il nostro territorio".