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Attualità | 06 ottobre 2026, 14:07

A Cuneo un incontro per raccontare il fenomeno migratorio, tra Stati Uniti ed Europa

Doppio appuntamento domani al cinema Monviso: al mattino con le scuole e alla sera con tutta la cittadinanza

A Cuneo un incontro per raccontare il fenomeno migratorio, tra Stati Uniti ed Europa

Il fenomeno migratorio attraversa oggi tanto l’Europa quanto gli Stati Uniti, mettendo in discussione il rapporto tra confini, sicurezza, accoglienza e diritti. Due realtà diverse, ma accomunate dalla necessità di confrontarsi con storie e percorsi di vita che spesso si scontrano con la legge e con i suoi limiti.

Il 7 ottobre proponiamo un evento in due atti presso il Cinema Monviso (Via XX Settembre, 14, 12100 Cuneo CN): al mattino per le scuole superiori (su prenotazione) e alla sera per tutta la cittadinanza (ingresso libero), l’evento vedrà l’intervento di: 

Gigi Garelli, direttore dell’Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea di Cuneo;

-  Nicolò Filippo Rosso, fotografo specializzato in temi sociali, ambientali e umanitari tra Americhe, Mediterraneo orientale e Africa. Dal 2018 documenta le migrazioni nel continente americano;

Denise Arneodo, coordinatrice dell’Associazione APICEUROPA.

Un viaggio lungo le rotte migratorie delle Americhe. Dal Venezuela alla Colombia al Cile, attraverso l’America Centrale e il Messico, fino ai corridoi dei tribunali per l’immigrazione di New York. Ma anche al confine tra Turchia e Grecia, dove l’Unione Europea sembra finire, e con essa i diritti di chi arriva. Famiglie separate. Attese che durano mesi, a volte anni. Un dialogo su cosa resta, per i richiedenti asilo, quando la legge non basta.

Per riservare i posti per le classi (edizione del mattino, 7 ottobre ore 11.00) è necessario compilare il form a questo link: https://forms.gle/sSDYgwLySJMSbSEJ8 

Per l’evento serale (7 ottobre, ore 21.00) l’accesso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti. L’incontro è organizzato da APICEUROPA nell'ambito del progetto "EUROPA SIAMO NOI" con il sostegno della Fondazione CRT, in collaborazione con l’Istituto storico della Resistenza e della Società Contemporanea, l’Associazione Anima Silvae, il Progetto HAR e con il sostegno della Cassa Rurale ed Artigiana di Boves e il patrocinio del Comune di Cuneo.

Per    qualsiasi    ulteriore    informazione    o    chiarimento,    non    esitate    a   contattarci    via    mail (info@apiceuropa.com) o telefonicamente (al 3331210729).

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