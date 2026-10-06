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Eventi | 06 ottobre 2026, 18:47

Al via il concorso "Acque, Giustizia e Pace": i giovani creator raccontano il futuro del pianeta con un reel

Un video di 30 secondi per cambiare il mondo. Aperte le iscrizioni al contest internazionale per ragazzi dai 15 ai 25 anni. In palio 5 premi in denaro.

Al via il concorso &quot;Acque, Giustizia e Pace&quot;: i giovani creator raccontano il futuro del pianeta con un reel

L’acqua come ponte di dialogo, strumento di cooperazione e motore di pace. In vista del grande convegno internazionale “Acque, Giustizia e Pace” del prossimo 13 novembre e in connessione con la Marcia Nazionale per la Pace che si terrà a Cuneo il 31 dicembre, i promotori Acda, Lvia, CCIAA e Fondazione Crc, lanciano una sfida creativa globale alle nuove generazioni.

Il concorso, intitolato proprio “Acque, Giustizia e Pace”, invita i giovani di qualsiasi nazionalità, con un'età compresa tra i 15 e i 25 anni, ad esprimere la propria visione attraverso il linguaggio comunicativo più potente del momento: un breve video (Reel) della durata massima di 30 secondi.

La sfida: dai voce all'acqua per la Pace.

I partecipanti dovranno esplorare, con immagini, musica e parole, il legame indissolubile tra la gestione sostenibile della risorsa idrica e la costruzione di un mondo più giusto e pacifico. Gli spunti possono spaziare dalla tutela dei fiumi locali fino alle grandi sfide della cooperazione internazionale e del cambiamento climatico.

I Premi in palio.

Una giuria composta dal Comitato Scientifico dell'evento valuterà l'originalità, l'impatto del messaggio e la qualità tecnica dei video. I primi 5 creator classificati si aggiudicheranno importanti premi in denaro:

  • 1° Classificato: Premio Euro 1.000
  • 2° Classificato: Premio Euro 700
  • 3° Classificato: Premio Euro 500
  • 4° Classificato: Premio Euro 300
  • 5° Classificato: Premio Euro 200

Inoltre, i primi 5 video vincitori saranno proiettati ufficialmente a Cuneo il 13 novembre durante i lavori del Convegno, davanti a istituzioni e ospiti di rilievo nazionale e internazionale.

Come partecipare

La partecipazione è interamente gratuita. Il regolamento completo e le modalità di iscrizione e invio dei filmati sono consultabili su https://www.cn.camcom.it/concorsoacquegiustiziaepace oppure inquadrando il QR code presente sulla locandina.

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