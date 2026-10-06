Al via il concorso "Acque, Giustizia e Pace": i giovani creator raccontano il futuro del pianeta con un reel

L’acqua come ponte di dialogo, strumento di cooperazione e motore di pace. In vista del grande convegno internazionale “Acque, Giustizia e Pace” del prossimo 13 novembre e in connessione con la Marcia Nazionale per la Pace che si terrà a Cuneo il 31 dicembre, i promotori Acda, Lvia, CCIAA e Fondazione Crc, lanciano una sfida creativa globale alle nuove generazioni.

Il concorso, intitolato proprio “Acque, Giustizia e Pace”, invita i giovani di qualsiasi nazionalità, con un'età compresa tra i 15 e i 25 anni, ad esprimere la propria visione attraverso il linguaggio comunicativo più potente del momento: un breve video (Reel) della durata massima di 30 secondi.

La sfida: dai voce all'acqua per la Pace.

I partecipanti dovranno esplorare, con immagini, musica e parole, il legame indissolubile tra la gestione sostenibile della risorsa idrica e la costruzione di un mondo più giusto e pacifico. Gli spunti possono spaziare dalla tutela dei fiumi locali fino alle grandi sfide della cooperazione internazionale e del cambiamento climatico.

I Premi in palio.

Una giuria composta dal Comitato Scientifico dell'evento valuterà l'originalità, l'impatto del messaggio e la qualità tecnica dei video. I primi 5 creator classificati si aggiudicheranno importanti premi in denaro:

1° Classificato: Premio Euro 1.000

2° Classificato: Premio Euro 700

3° Classificato: Premio Euro 500

4° Classificato: Premio Euro 300

5° Classificato: Premio Euro 200

Inoltre, i primi 5 video vincitori saranno proiettati ufficialmente a Cuneo il 13 novembre durante i lavori del Convegno, davanti a istituzioni e ospiti di rilievo nazionale e internazionale.

Come partecipare