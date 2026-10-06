Castello di Casotto: arrivano i trekking d'autunno

Dal Forest Bathing al birdwatching, durante l’estate la Val Casotto ha invitato il pubblico a scoprire anche il paesaggio che circonda il suo castello, con un calendario di attività outdoor che ha affiancato visite guidate e iniziative culturali. Ora restano due appuntamenti, sabato 10 e sabato 24 ottobre, per vivere i boschi secolari nei colori dell’autunno e raggiungere a piedi l’antica dimora sabauda con un trekking.

Accompagnati dalla guida naturalistica Roberto Pockaj, i partecipanti partiranno dal borgo di Valcasotto e per un itinerario di facile percorrenza immerso nel paesaggio alpino, raggiungeranno il Castello. All’arrivo, l’esperienza proseguirà con la visita guidata, compresa nel biglietto: un modo per scoprirne la storia partendo proprio dal territorio che per secoli ne ha accompagnato le vicende.

Il trekking può diventare anche un’esperienza gourmet. Per chi desidera dedicare l’intera giornata alla Val Casotto, l’escursione può essere completata con una proposta dedicata ai sapori del territorio, realizzata in collaborazione con la Locanda del Mulino di Valcasotto.

Il costo dell’escursione naturalistica con visita guidata è di 22 euro a partecipante. Su prenotazione è possibile scegliere la proposta da 35 euro, comprensiva di escursione, visita e cesto picnic gourmet per l’uscita del mattino, oppure quella da 40 euro, con escursione, visita e cena alla Locanda del Mulino per l’uscita del pomeriggio.

I posti sono limitati ed è consigliata la prenotazione online. Informazioni e biglietti su kalata.it.

Le attività di valorizzazione del Castello di Casotto per il 2026 sono realizzate con il contributo della Fondazione CRC nell’ambito del Bando Patrimonio Culturale.



