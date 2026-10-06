Cuneo, al via al Toselli la 31ª edizione de “El Teatro Piemonteis”

Venerdì 16 ottobre ricomincia la Rassegna “El Teatro Piemonteis” al teatro Toselli di Cuneo, organizzata con il patrocinio del Comune di Cuneo, giunta alla 31.ma edizione.

Gli Amis del teatro di Carmagnola porteranno in scena la commedia “Che fregadura.. .e tut per fè bela figura” la storia di Vittorio ed Ester, marito e moglie senza figli, sempre in lite a causa della difficoltà di Ester ad accettare la convivenza con Catlin-a, madre anziana di Vittorio, sorda per convenienza.

Un giorno giunge dall’America un telegramma che avvisa l’imminente arrivo di una coppia di cugini emigrati anni prima. Fervono i preparativi per non sfigurare con i cugini “ricchi”… e per apparire agli occhi dei cari cugini.

Ester coinvolge le amiche Gioana e Cesca. Peccato che, oltre ad essere pasticcione e maldestre, a causa del consorte ubriacone di Gioan-a, faranno succedere di tutto.

Sabato 24 ottobre la Compagnia Pi Greco di Torino presenterà la commedia sexy “Che pastiss an combineuse!”

Nella elegante pellicceria “Cacciatori, Cacciatori & Mazzacani” il direttore creativo sta perfezionando la sua ultima creazione ma la tranquilla routine viene guastata dal socio Lapo che, approfittando dell’assenza della moglie, vuole collezionare l’ennesima amante, Therese. Per conquistarla decide di regalarle una pelliccia di visone, ma c’è un piccolo inconveniente: la signora ha un marito, come può arrivare a casa con una pelliccia senza insospettirlo? Ne nasceranno una serie di situazioni ed equivoci molto divertenti.

Come di consueto il pubblico potrà votare per assegnare a fine stagione il premio di miglior attore ed attrice, di migliore commedia e migliore regia e migliore compagnia.

Gli spettacoli proseguiranno venerdi 20 novembre, sabato 19 dicembre, sabato 23 gennaio. Inoltre nei sabati 6, 20 e 27 febbraio e sabato 6 marzo per concludere venerdi 2 aprile

C’è ancora la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento alla intera stagione al prezzo di euro 100 per dieci spettacoli.

Sono già aperte le prenotazioni per singoli spettacoli del 16 e 24 ottobre al prezzo di euro 13 per ogni serata (ingresso ridotto euro 10 fino ad anni 25 – gratuito fino ad anni 20).

Per gli abbonamenti e gli ingressi ad ogni spettacolo contattare con whats app o telefono il n. 347 8738733