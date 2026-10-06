Arte e letteratura a Dogliani: doppio appuntamento con l'artista Giorgio Lupano alla Vineria Nè

Un appuntamento speciale all'insegna della cultura e dell'arte visiva si terrà sabato 24 ottobre 2026, alle ore 18:30, negli spazi della Vineria Nè di Dogliani. La location ospiterà una serata interamente dedicata all'artista di fama nazionale e internazionale Giorgio Lupano, vedendo l'inaugurazione della sua mostra personale e la contestuale presentazione del suo nuovo libro dal titolo Dipingere con la luce.

L'evento, curato da Claudio Marcone, propone un itinerario immersivo in cui pittura e parola scritta si fondono armoniosamente. Nelle sue opere e tra le pagine del volume, Lupano si concentra sul ruolo essenziale della luce, intesa come vera e propria materia viva capace di dare forma, creare atmosfere evocative e suscitare intense emozioni.

L'incontro di Dogliani segna inoltre l'inizio di un nuovo sodalizio artistico: Giorgio Lupano e Claudio Marcone daranno infatti vita nei prossimi mesi a una serie di progetti ed eventi culturali ospitati in location di rilievo. La Vineria Nè, situata in via Vittorio Emanuele II 7, si riconferma così un punto di riferimento e un luogo di incontro per il territorio, capace di unire la passione per l'arte contemporanea con l'eccellenza enogastronomica locale. L'ingresso alla serata è libero.