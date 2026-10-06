Il Bel Canto incontra la passione di Buenos Aires: al Toselli di Cuneo va in scena "Recital CanTango"

Un dialogo affascinante e senza tempo tra la tradizione lirica italiana e le sonorità avvolgenti del tango argentino. Il Teatro Toselli di Cuneo si prepara ad accogliere, alle ore 21:00, lo spettacolo "Recital CanTango", un progetto artistico di grande spessore che vede protagonista Fabio Armiliato, tra i tenori più autorevoli e apprezzati della scena lirica internazionale, insieme al pianista, compositore e direttore musicale Fabrizio Mocata. A completare un cast d'eccezione sul palco ci saranno la voce di Marta Leung e la grazia dei maestri ballerini Cecilia Diaz e Oscar Gauna.

L'iniziativa nasce da un interrogativo profondo e suggestivo: possono il tango e il bel canto raccontare la stessa storia? Da questa ricerca prende forma un'opera capace di mettere in dialogo tradizioni musicali solo apparentemente lontane. Non si tratta di un semplice incontro tra generi, ma di una riflessione sul valore della voce come strumento di racconto: se il bel canto italiano trova nel teatro il luogo naturale in cui esprimere i grandi sentimenti, il tango canción li affida alle strade di Buenos Aires, ai caffè, alle radio e alle milonghe, trasformando la quotidianità in pura narrazione.

Il percorso ideato da Armiliato e Mocata mette in luce le radici comuni di queste due arti, rendendo un accorato omaggio a tre figure simbolo della musica mondiale: Carlos Gardel, Tito Schipa e Astor Piazzolla. Tre maestri che, pur appartenendo a percorsi differenti, rappresentano la genesi e l’evoluzione del tango e il suo profondo legame con l’opera lirica, fornendo un patrimonio ricco di punti di contatto che prende vita in un'esecuzione dal vivo intensa e coinvolgente.

Come sottolineano gli stessi protagonisti, ci sono spettacoli che si ripetono e altri che ritornano senza essere mai gli stessi: "Recital CanTango" appartiene a questa seconda categoria, simile alle ricette di una volta dove cambiano le mani, i profumi e gli ingredienti, ma basta un assaggio per riconoscerne l'anima.