Liceo "Giolitti-Gandino", 120 studenti in barca a vela all'Isola d'Elba

Dal 22 al 25 settembre si è svolto il viaggio di istruzione riservato alle classi terze del Liceo "Giolitti – Gandino" per partecipare al tradizionale corso di vela, windsurf e catamarano. Il corso ha coinvolto 120 studenti e studentesse del liceo e si è svolto presso il centro velico Naregno a Capoliveri, sull'Isola d'Elba.

Per quattro giorni i vari gruppi si sono alternati nella teoria e nella pratica delle attività tipiche di vela (windsurf, catamarano) e in attività alla scoperta di canoa e sup. Le attività si sono svolte sotto l'attenta supervisione di Silvia, responsabile del centro velico, e di tutto il suo staff, insieme ai docenti accompagnatori del liceo.

La grande adesione e la soddisfazione dei ragazzi e delle ragazze presenti ha ancora una volta dimostrato la validità di un progetto di lungo corso che permette ai partecipanti di acquisire nuove competenze e soprattutto insegna a fare squadra aumentando la coesione della classe.