Incidente sulla tangenziale di Saluzzo, coda e rallentamenti

Coda di auto sulla tangenziale di Saluzzo a causa di un incidente stradale avvenuto poco fa. Per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrati un suv e un'automobile.

L'incidente ha provocato rallentamenti e una coda lungo la tangenziale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della la Polizia municipale, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e nella gestione della viabilità.

Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sull'eventuale presenza di feriti o sulle condizioni delle persone coinvolte.

La dinamica dell'incidente è in fase di accertamento.