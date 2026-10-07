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La coda dovuta all'incidente in tangenziale
Incidente sulla tangenziale di Saluzzo, coda e rallentamenti
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Cronaca | 07 ottobre 2026, 17:09

Incidente sulla tangenziale di Saluzzo, coda e rallentamenti

Scontro tra un suv e un'auto: sul posto vigili del fuoco e forze dell'ordine. Traffico rallentato nella zona

La coda dovuta all'incidente in tangenziale

La coda dovuta all'incidente in tangenziale

Coda di auto sulla tangenziale di Saluzzo a causa di un incidente stradale avvenuto poco fa. Per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrati un suv e un'automobile. 

L'incidente ha provocato rallentamenti e una coda lungo la tangenziale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della la Polizia municipale, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e nella gestione della viabilità. 

Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sull'eventuale presenza di feriti o sulle condizioni delle persone coinvolte. 

La dinamica dell'incidente è in fase di accertamento.

redazione

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