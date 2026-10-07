A Revello il suono diventa esperienza: arriva la mostra "Il Suono Essenziale"

Il suono diventa esperienza, scoperta e occasione di incontro a Revello. Dal 6 all'11 ottobre, il Palazzo Comunale si trasforma in uno spazio dedicato alla musica, alla creatività e alla sperimentazione con la mostra interattiva "Il Suono Essenziale".

L'iniziativa è curata da L'Artigiano del Suono Danilo Raimondo, in collaborazione con la Scuola Apm di Saluzzo, e propone un originale percorso alla scoperta delle possibilità sonore offerte da materiali semplici, naturali e di recupero. Semi, gusci, legno, bambù, pietre, metallo e terracotta si trasformano così in strumenti capaci di produrre suoni e raccontare nuove storie.

La mostra, però, non sarà soltanto da osservare. Sarà soprattutto un'esperienza da ascoltare, toccare e sperimentare. Durante le mattinate sono previste attività e laboratori rivolti alle scuole, mentre nel pomeriggio il percorso coinvolgerà gli ospiti della RSA, attraverso esperienze musicali pensate come occasioni di creatività, socializzazione e partecipazione.

Un ulteriore elemento di coinvolgimento sarà proposto nel weekend con l'arrivo del MusiBus. Sabato 10 e domenica 11 ottobre, in occasione dell'apertura della mostra alle famiglie, a Revello farà tappa il laboratorio itinerante dedicato alla musica, con una ricca collezione di strumenti costruiti utilizzando materiali naturali e oggetti di recupero.

La grande varietà di oggetti sonori offrirà a bambini, ragazzi e adulti l'opportunità di esplorare, imparare e giocare con la musica, attraverso un approccio inclusivo e stimolante, fondato sulla scoperta e sulla creatività.

L'iniziativa si inserisce nel progetto sostenuto dalla Regione Piemonte nell'ambito del Bando Invecchiamento Attivo, con l'obiettivo di promuovere partecipazione, benessere, creatività e occasioni di incontro tra generazioni.

La mostra e il MusiBus saranno visitabili al Palazzo Comunale di Revello dalle famiglie sabato 10 ottobre dalle 10 alle 12,30 e dalle 14 alle 17,30 e domenica 11 ottobre dalle 10 alle 12,30 e dalle 14 alle 17,30.