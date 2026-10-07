A Verzuolo la musica di "Non solo gospel" con il concerto "Regina Coeli, Laetare"

Sarà l'Antica parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo, nel borgo de La Villa, sulla collina di Verzuolo, ad ospitare il concerto "Regina Coeli, Laetare", in programma domenica 11 ottobre alle 20,30.

Protagonista della serata sarà il gruppo "Non solo gospel" di Brandizzo, diretto dal direttore Francesco Matta.

L'appuntamento propone un percorso musicale e di riflessione attraverso alcuni dei più celebri canti del repertorio polifonico gospel e classico, valorizzando le particolari caratteristiche acustiche e architettoniche dell'antica chiesa verzuolese.

"Non solo gospel" nasce nel 2005 da un'idea della sua direttrice storica Simona Guida e, negli anni, ha costruito un importante percorso artistico. Oggi il gruppo è composto da 18 voci, accompagnate da una band formata da quattro musicisti altamente qualificati.

Nel corso della sua attività, il gruppo ha portato la propria musica in numerose location, distinguendosi per la capacità di unire la tradizione della musica gospel con altri generi e repertori. Ampio anche il curriculum televisivo della formazione, che vanta numerose partecipazioni sul piccolo e grande schermo.

L'iniziativa è organizzata in collaborazione con la Parrocchia e con il patrocinio del Comune di Verzuolo.

Ingresso libero.