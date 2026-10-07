Con la "Festa d'Autunno", Pagno apre le porte ai sapori e alle tradizioni della valle Bronda

È un fine settimana all'insegna del gusto, delle tradizioni e della cultura quello che si prepara a vivere Pagno, destinato a diventare per alcuni giorni il cuore della valle Bronda.

Un ricco calendario di appuntamenti accompagnerà la Festa d'Autunno e la 22ª Mostra ortofrutticola della valle Bronda, in programma dal 9 all'11 ottobre, con un'anteprima culturale già giovedì 8 ottobre.

Ad aprire il programma sarà proprio la serata di giovedì 8 ottobre, alle 20,45 nella tensostruttura riscaldata di piazza Mercato, con l'anteprima e il "dietro le quinte" del film dedicato a Hans Clemer, il Maestro d'Elva.

L'appuntamento, promosso dalla Delegazione Fai di Saluzzo in collaborazione con il Comune di Pagno, vedrà protagonista il produttore Fabio Ferrero, che racconterà aneddoti e curiosità sulla lavorazione della pellicola firmata dal regista Fredo Valla.

Si tratta di una biografia non autorizzata che ricostruisce la vita e il percorso artistico del pittore fiammingo, attivo tra la Provenza e le vallate del Piemonte sud-occidentale tra la fine del Quattrocento e l'inizio del Cinquecento. Il racconto segue lo sguardo di Gian Luca Favetto, attore protagonista, scrittore e giornalista, che ripercorre i luoghi legati al Maestro d'Elva con la lentezza simbolica dei pellegrini.

Una delle testimonianze dell'arte di Clemer si trova proprio a Pagno, con l'Arcangelo Michele custodito nell'Antica Abbazia di San Colombano. La proiezione ufficiale del lungometraggio è prevista sabato 24 ottobre al Teatro Magda Olivero di Saluzzo, nell'ambito della Festa del Libro Medievale e Antico.

LA FESTA D'AUTUNNO CON LA 22ª MOSTRA ORTOFRUTTICOLA DELLA VALLE BRONDA DAL 9 ALL'11 OTTOBRE

Da venerdì 9 ottobre il programma entra nel vivo con la 22ª Mostra ortofrutticola della valle Bronda – Festa d'Autunno.

Alle 21, la tensostruttura di piazza Mercato ospiterà la commedia in lingua piemontese "Tal e qual", proposta dalla compagnia teatrale D'la Vila di Verzuolo, con ingresso libero.

Sabato 10 ottobre, alle 18, è prevista l'inaugurazione della Mostra, alla presenza delle autorità, seguita da un rinfresco di benvenuto aperto alla cittadinanza.

Alle 20 spazio alla tradizione gastronomica piemontese con la cena della bagna caöda, accompagnata da due antipasti, verdure crude e cotte di stagione, dolce e bevande. Il costo è di 23 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini fino ai 10 anni. La prenotazione è obbligatoria.

Domenica 11 ottobre sarà la giornata più ricca. Dalle 10 apriranno gli stand della 22ª Mostra della valle Bronda, insieme al mercatino dei prodotti locali, degli hobbisti e dei creativi. In programma anche la tappa del raduno delle storiche Fiat 500 per l'aperitivo e le visite guidate all'Antica Abbazia di San Colombano.

Dalle 11,30 sarà attivo il servizio "pizza no stop", mentre dal pomeriggio la manifestazione si rivolgerà in particolare alle famiglie, con giochi, laboratori, truccabimbi e mercatino del libero scambio e della vendita tra bambini. Non mancherà la musica dal vivo con "Canzoni in compagnia" di Mauro Morello.

A completare l'atmosfera autunnale ci saranno inoltre caldarroste e frittelle di mele, mentre durante tutta la manifestazione sarà disponibile il servizio bar.

Il fine settimana si intreccerà inoltre con le Giornate Fai d'Autunno, offrendo l'opportunità di scoprire alcuni dei tesori storici e artistici della valle: oltre all'Antica Abbazia dei santi Pietro e Colombano, il programma valorizza il giardino della Casa del Vescovo, il borgo e la collezione di Vespe d'epoca.

Una festa che mette insieme agricoltura, enogastronomia, cultura, arte e socialità, trasformando Pagno in un punto di riferimento per riscoprire i sapori e le tradizioni della valle Bronda proprio nel cuore dell'autunno.