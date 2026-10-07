"Riaccendiamola!": venerdì 16 ottobre torna la notte dei fuochi a Mondovì

“Riaccendiamola!”. Con questo slogan venerdì 16 ottobre ritorna la notte dei fuochi originariamente prevista per il 7 settembre scorso, ma rinviata a data da destinarsi a causa dell’apposita ordinanza della Regione Piemonte. Per tutta la serata, allora, parco Europa farà da scenografia a tre differenti proposte d’intrattenimento, impreziosite dalla possibilità di food & beverage in loco: dalle ore 18.00 alle ore 23.00, il dj set a cura di Groove Eater, Movì Festival e La Scala del Re; alle ore 21.00, con fronte spettacolo in via Alessandro Manzoni, Nightglow Show con quattro mongolfiere e quattro ceste illuminate a ritmo di musica; alle ore 22.30, infine, con fronte spettacolo in corso Alpi, spazio allo spettacolo piromusicale con la fusione di musica e fuochi d’artificio. In caso di maltempo, l’intero programma verrà riproposto per sabato 17 ottobre.

Nessun recupero, invece, per i “Feu d’la Madona” tradizionali di Piazza: l’avvio dei primi lavori di messa in sicurezza impiantistica e del percorso che conduce nel piazzale della Cittadella (dove verrà posizionato lo Chapiteau Nice ora in parco Europa), ha di fatto impedito l’esatta individuazione di uno specifico perimetro di sparo dei fuochi. Da qui la scelta dell’Amministrazione comunale di rinviare ufficialmente lo spettacolo al 2027 e di far confluire le risorse stanziate in altre attività cittadine già pianificate per i prossimi mesi, in accordo con i singoli sponsor privati che da sempre rendono possibile la manifestazione.