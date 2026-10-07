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La Sagra della Castagna e del Fungo ha animato Rossana con bancarelle, musica, concerti e sfilate [FOTO]
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Eventi | 07 ottobre 2026, 18:05

La Sagra della Castagna e del Fungo ha animato Rossana con bancarelle, musica, concerti e sfilate [FOTO]

A rappresentare il porcino e la castagna Bracalla le due maschere del Bulerè e della Bèla Barutera

A Rossana, in Valle Varaita, l'autunno ha il sapore del porcino e della castagna Bracalla, varietà locale ormai quasi un simbolo del paese. A celebrarli insieme è la Sagra della Castagna e del Fungo, appuntamento che va avanti da oltre mezzo secolo e che da venerdì 2 a domenica 4 ottobre ha animato il centro con bancarelle, musica, esposizioni e un menu fedele alla tradizione: tajarin ai funghi porcini, funghi fritti e caldarroste. A rappresentare i due gesti simbolo della festa, la raccolta nel bosco e la cottura in piazza, le maschere storiche del Bulerè e della Bèla Barutera.

La fiera ha animato il paese dalle 9.30, con l'inaugurazione in Piazza Gazelli, la presentazione del Bulerè e della Bèla Barutera e l'apertura delle mostre, dalla 52ª Mostra Micologica alle esposizioni d'arte. Tra il pranzo a base di funghi e castagne curato dalla Pro Loco e Folklore in piazza nel pomeriggio, la giornata ha offerto musica, sfilate, concerti e laboratori per i più piccoli.

redazione

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