La Sagra della Castagna e del Fungo ha animato Rossana con bancarelle, musica, concerti e sfilate [FOTO]

A Rossana, in Valle Varaita, l'autunno ha il sapore del porcino e della castagna Bracalla, varietà locale ormai quasi un simbolo del paese. A celebrarli insieme è la Sagra della Castagna e del Fungo, appuntamento che va avanti da oltre mezzo secolo e che da venerdì 2 a domenica 4 ottobre ha animato il centro con bancarelle, musica, esposizioni e un menu fedele alla tradizione: tajarin ai funghi porcini, funghi fritti e caldarroste. A rappresentare i due gesti simbolo della festa, la raccolta nel bosco e la cottura in piazza, le maschere storiche del Bulerè e della Bèla Barutera.

La fiera ha animato il paese dalle 9.30, con l'inaugurazione in Piazza Gazelli, la presentazione del Bulerè e della Bèla Barutera e l'apertura delle mostre, dalla 52ª Mostra Micologica alle esposizioni d'arte. Tra il pranzo a base di funghi e castagne curato dalla Pro Loco e Folklore in piazza nel pomeriggio, la giornata ha offerto musica, sfilate, concerti e laboratori per i più piccoli.