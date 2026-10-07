Narrar Castelli e Vini torna nelle Langhe e nel Roero: storie in costume tra torri, masche e quadri misteriosi

Un signore feudale alle prese con raccolti e possedimenti, una studiosa sulle tracce di un misterioso quadro di Cleopatra, una masca nascosta nei sotterranei. Narrar Castelli e Vini, giunto alla XXVI edizione, torna nell’autunno 2026 e sceglie ancora una volta i personaggi e le vicende legati ai luoghi per accompagnare il pubblico alla loro scoperta. Il format di visite narrate, organizzato da Turismo in Langa APS in collaborazione con Barolo & Castles Foundation, Associazione Bel Monteu e Associazione Terre Alte, con i proprietari dei manieri e con il patrocinio dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, farà tappa nei tre castelli di Serralunga d’Alba il 18 ottobre, Magliano Alfieri il 25 ottobre e Roddi il 1° novembre.

La formula mette insieme visita e rappresentazione: accanto alle guide, personaggi in costume conducono il pubblico dentro precisi momenti storici, facendo emergere vicende, leggende e curiosità legate ai castelli e alle persone che li hanno abitati. Le sale diventano così lo scenario nel quale incontrare direttamente figure appartenenti alla storia o all’immaginario del territorio, mentre il racconto permette di leggere anche aspetti della vita quotidiana, dell’economia e delle tradizioni delle diverse epoche. Al termine di ogni percorso, come da tradizione, è prevista una degustazione dei vini di produttori locali.

"Narrar Castelli e Vini nasce dalla volontà di far percepire questi luoghi come qualcosa di più di una testimonianza architettonica del passato. Un castello conserva le tracce delle persone che lo hanno abitato, delle decisioni che vi sono state prese, del lavoro e delle storie che si sono sviluppate intorno alle sue mura. La narrazione in costume permette di restituire questa dimensione umana e di avvicinare alla storia anche chi normalmente potrebbe sentirla distante. Il vino, alla fine del percorso, riporta poi il visitatore al territorio di oggi e crea un legame naturale tra patrimonio culturale e paesaggio", sottolinea Liliana Allena, presidente della Barolo & Castles Foundation.

DOMENICA 18 OTTOBRE: SERRALUNGA D’ALBA E PIETRINO FALLETTI

Il primo appuntamento sarà domenica 18 ottobre al Castello di Serralunga d’Alba. Oltre alla guida del Castello, i visitatori incontreranno Pietrino Falletti, signore feudale dell’antica casata piemontese, intento a impartire disposizioni sulle coltivazioni dei propri possedimenti, sulle pene previste per chi danneggia il raccolto e sull’economia di Serralunga. Il personaggio diventa così la porta d’ingresso per scoprire il funzionamento del feudo e il rapporto tra il Castello e le terre che lo circondavano, facendo emergere una dimensione concreta della vita e dell’organizzazione del territorio.

Le visite partiranno ogni 30 minuti, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, con ultima partenza alle 17.30. Al termine del percorso narrato, degustazione con il vino dell’Azienda Agricola Garesio di Serralunga d’Alba.

La giornata potrà essere abbinata anche a un’escursione naturalistica guidata dall’Associazione Terre Alte nei paesaggi intorno al Castello. Per chi parteciperà all’escursione, il biglietto di Narrar Castelli e Vini sarà proposto al prezzo ridotto di 10 euro, comprensivo di visita narrata e degustazione.

Prenotazioni fortemente consigliate: info@castellodiserralunga.it – tel. 0173 613358.

DOMENICA 25 OTTOBRE: A MAGLIANO ALFIERI SULLE TRACCE DI CLEOPATRA

Domenica 25 ottobre Narrar Castelli e Vini raggiungerà il Castello di Magliano Alfieri, dove il racconto prenderà la forma di una ricerca. In compagnia di una puntigliosa ma sognatrice studiosa e di un suonatore di conchiglie, i visitatori andranno sulle tracce del misterioso quadro di Cleopatra ispiratore degli Alfieri. Lo troveranno, in pieno allestimento del Museo dei Soffitti in Gesso?

Le visite narrate permetteranno di ammirare il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari – Cultura del Gesso, scrigno di preziosi manufatti, calchi e formelle decorative tipiche di alcune zone del Roero.

Le visite partiranno ogni ora, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, con ultima partenza alle 17.00. Al termine sarà possibile degustare i vini dell’Azienda Agricola Bric Cenciurio.

Prenotazioni fortemente consigliate: castellomagliano@barolofoundation.it – tel. 0173 386697.

DOMENICA 1° NOVEMBRE: A RODDI TRA SEBASTIANO SINEO E UNA MASCA

Domenica 1° novembre Narrar Castelli e Vini arriverà al Castello di Roddi. Nel suggestivo maniero l’avvocato Sebastiano Sineo, eroe dell’assedio di Torino del 1706, nel corso del quale perse la vita Pietro Micca, tornerà al suo paese natale e accoglierà i visitatori al Castello.

Nei sotterranei, però, tra gli allestimenti dedicati a Giacomo Morra Re dei Tartufi, si nasconderà una masca, una strana figura che narrerà di erbe e del profumato fungo ipogeo. Le visite partiranno ogni 30 minuti, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, con ultima partenza alle 17.30. Al termine della visita sarà possibile degustare i vini di Mario Olivero.

Anche a Roddi sarà possibile affiancare alla visita un’escursione naturalistica dell’Associazione Terre Alte, per scoprire a piedi il paesaggio che circonda il castello. I partecipanti all’escursione potranno accedere alla visita narrata con degustazione al prezzo ridotto di 10 euro.

Prenotazioni fortemente consigliate: castelloroddi@barolofoundation.it – tel. 0173 386697.

UN RACCONTO CHE ATTRAVERSA LANGHE E ROERO

Il calendario complessivo di Narrar Castelli e Vini 2026 coinvolgerà anche altri due castelli del territorio: Monteu Roero, con un appuntamento domenica 25 ottobre, e Pralormo, dove la manifestazione arriverà domenica 8 novembre.

BIGLIETTI, ESCURSIONI E PRENOTAZIONI

Il biglietto, comprensivo della degustazione finale, costa 12 euro. Il prezzo è di 10 euro per i possessori dell’Abbonamento Musei Piemonte Valle d’Aosta e per chi partecipa alle escursioni dell’Associazione Terre Alte, e di 8 euro per i ragazzi dai 6 ai 18 anni. L’ingresso è gratuito per i bambini fino a 5 anni.