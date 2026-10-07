"Street Up Comedy" a Dronero: sarà Francesco Giorda ad inaugurare il Teatro dell'Incredibile di Blink

Si chiama Teatro dell'Incredibile è sarà meraviglia per gli occhi e per il cuore, il frutto di tutta la passione e la tenacia di Blink Circolo Magico. La città di Dronero si prepara a riempirlo di persone e lasciare che sia proprio il pubblico, insieme all'artista, a decidere cosa succederà: non soltanto il miglior modo per inaugurarlo, ma per quel profondo e unico sentirsi parte ed emozionarsi.

Doppio appuntamento sabato 10 ottobre, alle ore 17 ed alle ore 21, con Francesco Giorda ed il suo spettacolo "Street Up Comedy" nel nuovo Teatro dell'Incredibile di Blink, a Palazzo Savio di Dronero, che apre per la prima volta le porte allo spettacolo dal vivo.

Si avvia così la XII edizione di SIM SALA BLINK, la rassegna che negli anni ha portato a Dronero artisti e spettacoli legati alla magia, al teatro, alla comicità e alle arti performative. L'edizione 2026 è patrocinata da Provincia di Cuneo, Comune di Dronero, Unione Montana Valle Maira, ATL del Cuneese, ACLI Cuneo e Fondazione CRC.

Quella di sabato sarà però una serata particolare anche per un altro motivo. Sarà la prima occasione per molti spettatori di scoprire la nuova sede di BLINK a Palazzo Savio, recentemente inaugurata, e soprattutto di vederne finalmente il teatro in funzione: non più soltanto uno spazio nuovo, ma un luogo abitato da artisti e pubblico.

"Sono davvero molto felice - ci dice Francesco Giorda - Per me è una responsabilità essere il primo artista ad esibirsi nella nuova sede di Blink ma è anche e soprattutto un grande piacere perché, per me che faccio spettacolo, significa che c'è un nuovo luogo dove ci sono entusiasmo e voglia di stare insieme. La serata sarà un mix tra la Street e la Stand Up Commedy, mettendo quindi insieme le cose che faccio da sempre. Io arrivo dal teatro di strada come formazione giovanile, con oltre dieci anni di spettacoli per le piazze ed ovunque in Italia ed Europa. Mi sono poi appassionato all'aspetto verbale/comico del monologo e ho deciso di mettere insieme queste due esperienze. I monologhi saranno molto interattivi: quella relazione che usavo per strada è portata ora anche sul palco."

Uno spettacolo che nasce davanti al pubblico

"Definire Street Up Comedy semplicemente uno spettacolo di stand-up sarebbe riduttivo - ci dice Giorgio Barbero, presidente di Blink Circolo Magico - Francesco Giorda porta sul palco oltre trent'anni di esperienza maturata tra teatro, strada, circo, festival e piazze europee. Il risultato è una comicità che parte da una struttura, ma trova la propria forma definitiva soltanto quando incontra gli spettatori. Monologhi, improvvisazione, clownerie, comicità fisica e provocazione si alternano a numeri di equilibrismo, compreso quello su un monociclo alto due metri. Ma il vero materiale dello spettacolo è ciò che accade in sala. Giorda osserva il pubblico, ne coglie reazioni e caratteristiche, chiama in causa gli spettatori e costruisce connessioni che cambiano da una replica all'altra. Chi entra pensando di rimanere comodamente al proprio posto potrebbe quindi scoprire che il confine tra platea e palcoscenico è molto meno sicuro del previsto!"

Gli spettatori diventeranno così, letteralmente, "spettAttori": la loro spontaneità, spesso inconsapevole, ad alimentare uno spettacolo che non potrà essere replicato due volte nello stesso modo. Un dettaglio ancora più interessante considerando che a Dronero le repliche saranno due, a poche ore di distanza: stesso artista, stesso palco, ma assolutamente due spettacoli diversi e soprattutto unici.

Dalla strada allo Stabile, passando per la stand-up: i grandi eventi pubblici e, tra le esperienze, anche Comedy Central

Attore, autore comico, artista di strada, clown, equilibrista, regista e videomaker, Francesco Giorda ha costruito il proprio percorso attraversando linguaggi e contesti molto differenti.

Torinese, è da anni una delle figure di riferimento del Teatro della Caduta. Con il gruppo di attori della compagnia ha vinto il Concorso Internazionale di Regia Fantasio Piccoli ed è autore e interprete della trilogia Live, Love and Laugh, progetto teatrale diventato anche un libro attraverso una campagna di crowdfunding.

Ha lavorato con Roberto Tarasco, tra i fondatori del Teatro Settimo, realizzando spettacoli come IO. Ovvero come sopravvivere all'epoca del narcisismo, Love Show e Life, incontri con uomini straordinari. È stato inoltre tra i protagonisti di Cuore/Tenebra, produzione del Teatro Stabile di Torino con la regia di Gabriele Vacis.

Il suo lavoro ha incrociato anche divulgazione e formazione, con progetti rivolti ai giovani come Beata Conoscenza, dedicato a HIV e malattie sessualmente trasmissibili, e Il Pianeta lo Salvo Io, realizzato in collaborazione con EDT.

Nel corso della sua carriera ha partecipato a festival e progetti internazionali, dal Festival di Avignone agli appuntamenti europei dedicati al teatro e alla scienza, collaborando anche con la Scuola di Circo FLIC. Ha condotto grandi eventi pubblici, dalla cerimonia di lancio della Nuova Fiat 500 all'apertura di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, ed è arrivato anche sul piccolo schermo, tra le altre esperienze, con Comedy Central.

Esperienze molto diverse che in Street Up Comedy finiscono tutte nello stesso bagaglio. Dalla strada arriva la capacità di leggere in pochi secondi chi si ha davanti; dalla stand-up, una comicità più affilata e irriverente; dal clown e dal circo, il corpo e il rischio; dal teatro, il mestiere necessario per tenere insieme tutto senza sapere esattamente dove porterà la serata.

Il primo spettacolo nella nuova casa di BLINK

Per BLINK Circolo Magico, l'appuntamento del 10 ottobre segna anche l'inizio di una nuova fase. Dopo l'inaugurazione della sede di Palazzo Savio, arriva il momento per cui un teatro è stato costruito: accendere le luci, aprire la platea e far salire qualcuno sul palco:

"Che il primo a farlo sia Francesco Giorda appare particolarmente appropriato - ci dicono Diego, Marco e Saveria - Street Up Comedy ha bisogno di vicinanza, reazioni, imprevisti e di quel rapporto diretto tra artista e spettatore che nei piccoli teatri può diventare parte stessa della rappresentazione.E chi sceglierà la replica delle 17 non vedrà necessariamente lo stesso spettacolo di chi entrerà alle 21. Con Giorda, del resto, il copione arriva fino a un certo punto. Il resto lo decide la sala. E noi siamo prontissimi ad accogliervi!"

Ingresso da 15 €. Info e prenotazioni: +39 366 53 97 023, blinkcircolomagico.it