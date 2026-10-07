Shooting Valle Varaita: in giuria per la decima edizione arriva il fotografo della NASA Valerio Minato

Colpo grosso per la decima edizione di Shooting Valle Varaita: tra i giurati che selezioneranno le migliori immagini della “valle smeraldina” ci sarà anche Valerio Minato, il fotografo torinese diventato celebre in tutto il mondo per i suoi scatti impossibili, capaci di regalare prospettive da sogno sul Piemonte.

Le iscrizioni al concorso restano aperte fino al 10 ottobre, compilando il form on-line predisposto dagli organizzatori dell’Agenzia Acca in collaborazione con la Pro Loco di Pontechianale (link diretto: bit.ly/Shooting2026). Iscrizioni gratuita.

Dall’11 al 13 ottobre la giuria si riunirà, a metà settimana i primi 15 classificati di ciascuna categoria saranno contattati dall’organizzazione e invitati, sabato 17 ottobre, al Bar Da Giò di Chianale, dove si terrà la cena con premiazioni, visione e commenti delle foto più belle del 2026 in valle Varaita.

In giuria è stato riconfermato il senatore Marco Demaria, torinese con casa a Sampeyre e grande amante della valle smeraldina. Al suo fianco la fotografa e docente di fotografia cuneese Valentina Ponzio (nota come ValeVaniglia) e due new entry del circuito torinese: Valerio Verderosa e Valerio Sbriglione.

A dare il benvenuto a Minato è stato, attraverso i canali social di Pontechianale, il direttore artistico dell'iniziativa, Andrea Caponnetto, che insieme al fotografo ha voluto mandare un saluto a tutti gli appassionati, diventato in poche ore virale: l'invito per i partecipanti è quello di rispolverare la propria galleria o mettersi in viaggio per scovare quell'angolatura speciale capace di far battere il cuore alla giuria. Mancano pochi giorni alla chiusura delle iscrizioni!

Che si tratti di un paesaggio mozzafiato, di un dettaglio nascosto tra i borghi o della luce giusta al momento perfetto, Shooting Valle Varaita 2026 alza l'asticella e si prepara a all’edizione numero 10.

CHI È VALERIO MINATO, SPECIAL GUEST IN GIURIA

Fotografo autodidatta torinese, classe 1981, con una laurea in Scienze Forestali ed Ambientali. La sua formazione lo ha portato a sviluppare un legame viscerale con la natura, le montagne e il paesaggio piemontese, raccontato con uno stile unico e inconfondibile.

La sua filosofia. Nessun fotomontaggio, nessun trucco digitale in post-produzione. La cifra stilistica di Valerio Minato risiede nella pazienza maniacale, nell'osservazione scientifica delle mappe, nel calcolo delle fasi lunari e dell’allineamento dei corpi celesti con i punti di riferimento architettonici e naturali. I suoi scatti sono il frutto di mesi (e a volte anni) di attesa del momento esatto.

Il riconoscimento Nasa. Il 25 dicembre 2023 la NASA ha incoronato come Apod (Astronomy Picture of the Day) il suo capolavoro: una tripla sovrapposizione perfetta frutto di sei anni di tentativi e calcoli, che ritrae la Basilica di Superga, il Monviso e la Luna piena perfettamente allineati.

L'amore per il Monviso. Il Re di Pietra è tra i soggetti più amati e ricorrenti nella sua produzione artigianale e artistica, rendendolo il testimone perfetto per valutare gli scatti dedicati alla Valle Varaita.



