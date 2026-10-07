Per 300 “primini” del De Amicis di Cuneo la scuola comincia fuori dai banchi

Una mattinata fuori dai banchi per conoscersi, fare squadra e iniziare il nuovo percorso scolastico nel segno della collaborazione. Martedì 6 ottobre, al Parco della Resistenza, circa 300 studenti delle classi prime del Liceo De Amicis di Cuneo e Limone hanno partecipato alla giornata di accoglienza organizzata dall’istituto.

Partiti dalle quattro sedi del liceo — tre a Cuneo e una a Limone — gli studenti si sono ritrovati nel parco, accompagnati e coordinati dai professori Filippo Biarese, Daniela Lorenzi, Filippo Cavallotto e Chiara Giordano. Le 14 classi sono state coinvolte in attività di conoscenza, laboratori e momenti di peer tutoring e cooperative learning, guidati con entusiasmo e competenza dagli studenti del gruppo Green.

«Abbiamo voluto dare il benvenuto ai ragazzi con un momento dedicato alla conoscenza e alle presentazioni — spiegano i professori Biarese, Cavallotto e Lorenzi insieme al dirigente scolastico Garavagno —. Dopo le prime settimane di lezione, questa giornata ha offerto l’occasione per rafforzare un clima di fiducia e collaborazione, fondamentale per un buon apprendimento. Portare la scuola fuori dalle sue mura, immersi in un ambiente naturale, ha permesso agli studenti di mettersi in gioco e di riflettere sui temi della sostenibilità e della responsabilità. È stato bello farlo insieme, studenti e insegnanti, grazie anche all’impegno del gruppo Green dell’istituto». Un ringraziamento è stato rivolto anche a Sergio Dalmasso per il suo intervento.

La giornata è stata resa possibile anche dalla collaborazione con Famù nel Parco e dalla disponibilità di Paolo Lopatriello, che ha messo a disposizione la struttura e, in particolare, l’arena realizzata con assi di castagno recuperate e sottratte alla discarica dopo i danni provocati dalla tempesta Alex: un luogo che ha dato concretezza ai valori di sostenibilità al centro dell’iniziativa.