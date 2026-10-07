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Scuole e corsi | 07 ottobre 2026, 09:18

A Trinità il primo corso di teatro tenuto dall’attore Marco Sapino

Le 40 giornate previste, che partiranno dal primo sabato di novembre e dureranno un anno, sono frutto di un progetto voluto dal Comune, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano e dalla Compagnia teatrale “Gli Instabili”

La sindaca Ernesta Zucco insieme all' attore Marco Sapino

La sindaca Ernesta Zucco insieme all' attore Marco Sapino

Il Comune di Trinità, la Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano e la Compagnia teatrale “Gli Instabili” presentano il 1° corso di teatro rivolto ai ragazzi dalla quinta della scuola primaria sino alla terza della scuola secondaria di primo grado di Trinità. 

Il corso si terrà ogni sabato pomeriggio al teatro Garavagno in via Cavallina a Trinità e avverrà da novembre 2026 a novembre 2027 con un saggio finale.

Il costo sarà di 10 euro a giornata per ogni partecipante e sarà tenuto dall’attore Marco Sapino. La tariffa di partecipazione è ridotta, grazie al prezioso intervento della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano sempre attenta alle necessità di grandi e piccini e molto sollecita alla cultura.

Il corso prevede dieci partecipanti. Naturalmente verranno rispettate le vacanze scolastiche e la pausa estiva di agosto. In calendario sono previste ben 40 giornate di lezione.



 

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