"Attenti allo spreco!", l'Asl CN2 lancia tre concorsi per le scuole

Nell'ambito del progetto "Attenti allo Spreco!" , l'ASL CN2 propone tre concorsi rivolti alle scuole del territorio, con l'obiettivo di coinvolgere bambini e ragazzi nella riflessione sul tema dello spreco alimentare e sulle azioni quotidiane che possono contribuire a prevenirlo.

Disegno, parole e creatività culinaria sono i linguaggi scelti per coinvolgere le diverse fasce d'età e trasformare la sensibilizzazione in un'esperienza concreta. Attraverso essi, gli studenti saranno invitati a riflettere sui comportamenti quotidiani che possono contribuire a ridurre gli sprechi, valorizzare il cibo e tutelare la salute e l'ambiente.

L'iniziativa si inserisce nel percorso di promozione della salute dell'ASL CN2 e nell'approccio One Health, che riconosce il legame tra benessere delle persone, ambiente e comunità.

Sono tre le categorie di concorso, individuate con modalità e temi pensati in relazione all'età degli studenti:

Scuole Primarie : concorso di disegno "Disegni liberi sullo spreco alimentare. Noi bambini vi indichiamo le azioni per prevenire gli sprechi" ;

: concorso di disegno ; Scuole Secondarie di I grado : concorso di elaborati "Slogan e poesie contro lo spreco alimentare" ;

: concorso di elaborati ; Scuole Secondarie di II grado: concorso di elaborati "Inventori di ricette anti-spreco alimentare".

Per il concorso di disegno è prevista una partecipazione a classi e i premi per le prime tre classi classificate sono strumenti per il disegno e prodotti di cartoleria gentilmente offerti da Spazio Conad di Alba.

Anche i premi per il concorso "Slogan e poesie contro lo spreco alimentare" sono offerti da Spazio Conad di Alba e consistono in libri di narrativa per ragazzi.

Per il concorso "Inventori di ricette anti-spreco alimentare", le tre ricette vincitrici saranno realizzate e proposte in degustazione durante un evento dedicato previsto nel febbraio 2027, organizzato e offerto dall'Associazione Wild Life Protection ETS presso la mensa dell'Associazione "Lirano" di Serralunga d'Alba (CN).