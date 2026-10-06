"RiattivaMenti": a Villar San Costanzo quarto appuntamento con il laboratorio di danze occitane

Il cammino del progetto “RiattivaMenti” non si ferma e si prepara a dare il benvenuto al suo quarto appuntamento. Continua a riscuotere un buon riscontro di partecipazione il laboratorio gratuito di danze occitane, ospitato nella sala de “La Casa delle Idee” a Villar San Costanzo, uno spazio diventato ormai un punto di riferimento per l'aggregazione giovanile (fascia 15-34 anni) del territorio.

Incontro dopo incontro, il laboratorio ha visto consolidarsi un gruppo sempre più affiatato, complice e ricco di entusiasmo. Il piacere di stare insieme dal vivo e di muoversi a ritmo di musica ha trasformato le lezioni in veri e propri momenti di festa comunitaria. La forza del cerchio occitano sta rivelando tutto il suo valore sociale: non solo un modo per riscoprire i passi della tradizione locale, ma un'occasione per fare squadra, abbattere la timidezza e creare relazioni umane autentiche e durature.

Sotto la guida attenta del docente Paolo Lombardo i partecipanti sperimentano la danza popolare come un'esperienza aperta, dove ogni singolo passo contribuisce all'energia dell'intero gruppo. In un contesto sociale spesso frammentato dalle interazioni virtuali, l'iniziativa dimostra che la cooperazione spontanea e l'ascolto reciproco sono gli ingredienti fondamentali per contrastare l'isolamento e generare benessere collettivo.

Anche se il percorso è ormai avanzato, lo spirito del progetto rimane strettamente inclusivo: l'accoglienza del gruppo è massima e il cerchio è pronto ad allargarsi ulteriormente.

Chiunque desideri inserirsi per questo quarto incontro, anche senza alcuna esperienza precedente nel ballo, troverà una comunità pronta a sostenerlo e a condividere una serata di pura socialità.

Il prossimo appuntamento è per venerdì 9 ottobre dalle ore 20:30 alle ore 22:30 a Villar San Costanzo, presso “La Casa delle Idee” via IV novembre . La partecipazione al laboratorio è gratuita - Gradita la prenotazione

Per info: Associazione Escarton APS 346 6295202. Per info e prenotazioni: Centro Servizi_AFP Dronero – WhatsApp 388.3704339 o via mail segreteria.servizi@afpdronero

Il Progetto RiattivaMenti: Mestieri tradizionali e partecipazione giovanile per ridare vita alla Valle Maira, è stato presentato dal comune di Celle di Macra in qualità di capofila, con la partecipazione quali partner dei Comuni di Macra, Prazzo, Elva, Marmora, Canosio, Stroppo e Villar San Costanzo e da Uncem Piemonte, Centro Studi Cultura e Territorio APS, Associazione Chaliar ODV, Associazione Luoghi di Passaggio APS, Associazione Escarton APS, Consulta Giovanile Valle Maira e finanziato dalla Regione Piemonte, con il Fondo delle Politiche Giovanili all’interno dell’iniziativa regionale “Piemonte per i Giovani” ai sensi della L.R. 6/2019

L’attività è organizzata con il supporto dell’Azienda di Formazione Professionale di Dronero e la collaborazione dell’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira e dell’Associazione Escarton APS.