A Busca il convegno Alpivive dedicato al futuro delle terre alte

Sabato 10 ottobre il Teatro Civico di Busca ospiterà la giornata di apertura della terza edizione del convegno di Alpivive dal titolo “Paesaggio: spazio di vita”, dedicato al futuro delle Terre Alte e che proseguirà domenica 11 ottobre a Macra, nella Sala dell’Info-Ecopoint e con una visita sul campo ai terrazzamenti. Il progetto è promosso dal Centro Studi Cultura e Territorio – APS (CeST) e dall’Agenzia di Sviluppo Locale di AFP Scarl, in collaborazione con la Regione Piemonte e vedrà alternarsi undici interventi condotti da docenti, ricercatori, tecnici e amministratori di fama internazionale.



Quest’anno Alpivive esce dai confini droneresi, dove il progetto è nato, per raggiungere l’imbocco e la parte centrale della Valle Maira. Un’occasione per ampliare le sinergie sul territorio e diventare vero e proprio laboratorio di ricerca e azione culturale dedicato alle "terre alte", in grado di superare la concezione puramente naturalistica o estetica per rimettere al centro il paesaggio come "spazio di vita" inteso come una complessa costruzione culturale nata dall'interazione quotidiana tra comunità, storia e ambiente. Attraverso un dialogo fortemente interdisciplinare — che intreccia architettura, urbanistica, filosofia e culture locali — il progetto non si limita a descrivere la montagna, ma attiva un ciclo continuo di pensiero e sperimentazione.



"Non basta domandarci quale montagna vogliamo lasciare a chi verrà dopo di noi. Dobbiamo chiederci quali condizioni siamo disposti a costruire oggi perché qualcuno possa scegliere di restare, tornare o arrivare e fare della montagna il proprio spazio di vita.", sottolinea Marco Gallo, Assessore della Regione Piemonte allo Sviluppo e Promozione della Montagna, nella sua prefazione al volume.



La manifestazione si inserisce nella più ampia cornice del progetto Alpivive, nato nel 2024 per contrastare lo spopolamento e la fragilità dei servizi montani attraverso la valorizzazione dell'identità culturale, delle risorse ambientali e della cooperazione transfrontaliera.



«Per Busca è un piacere e un onore accogliere questa iniziativa. Ospitare una parte del convegno Alpivive significa aprire la nostra città a un confronto di respiro internazionale e contribuire, attraverso l’ospitalità e la partecipazione, a una riflessione concreta sul futuro delle terre alte e sul valore dei nostri territori» afferma il Sindaco di Busca Ezio Donadio.



L'evento diventa così un ponte tra sguardi differenti, capace di sollevare nuove domande, generare relazioni e progettare possibilità concrete per il futuro del territorio e sarà l’occasione per la presentazione del volume “Paesaggio: spazio di vita”, terzo capitolo della collana editoriale “Quaderni di Alpivive” curata dall’antropologo alpino Annibale Salsa.



«Siamo particolarmente lieti di ospitare una giornata di studio di questo livello. La qualità e la varietà dei contributi proposti da Alpivive, con studiosi e professionisti di alto profilo, rappresentano un’importante occasione di confronto sul paesaggio come spazio di vita, capace di intrecciare cultura, identità e futuro dei nostri territori» conclude l’Assessora alla Cultura di Busca.



Il programma

SABATO 10 OTTOBRE 2026 — BUSCA

Sede: Teatro Comunale di Busca

- 09:30 – 10:00 | Ritrovo e Saluti Istituzionali

- 10:00 – 10:30 | Annibale Salsa – Il territorio come costruzione culturale fra società e ambiente naturale.

- 10:30 – 11:00 | Emanuela Schir – Coltivare relazioni.

- 11:00 – 11:20 | Pausa Caffè.

- 11:30 – 12:00 | Gianluca Cepollaro e Luca Mori – Educazione al paesaggio come spazio di vita.

- 12:00 – 12:30 | Federica Burini – I paesaggi montani di fronte alle sfide globali: nuovi processi di governance per un'abitabilità generativa. Il caso delle Orobie bergamasche.

- 12:30 – 15:00 | Pausa Pranzo.

- 15:00 – 15:30 | Giovanni Tesio – Letteratura e montagna: una modesta incursione in un tema sconfinato.

- 15:30 – 16:00 | Paolo Castelnovi – La montagna sarà una severa maestra (Ricordando Heinlein e la sua Luna).

- 16:00 – 16:30 | Federico Chierico e Federico Rial (Paysage à Manger) – Paysage à Manger: ricerca, agroecologia e paesaggio a Gressoney Saint Jean.

- 16:30 – 16:50 | Pausa Caffè.

- 17:00 – 17:30 | Wolfgang Von Klebelsberg – L'overtourism nello spazio alpino: pressioni, conflitti e prospettive di governance delle destinazioni turistiche.

- 17:30 – 18:00 | Bruno Zanon – Il paesaggio, progetto collettivo.

- 18:00 | Fine giornata di studi.

DOMENICA 11 OTTOBRE 2026 — MACRA

Sede: Sala dell'Info-Ecopoint (Piazza Marconi, Macra)

- 10:00 | Ritrovo e Saluti Istituzionali.

- 10:00 – 10:30 | Sébastien Giorgis – Les paysages de terrasses, une immense diversité à travers le monde, l'Europe et les Alpes.

- 10:30 – 11:00 | Antonia Teresa Spanò e Andrea Maria Lingua – Geomatica e paesaggi alpini.

- 11:00 – 11:30 | Alissa Meinero – Intervento di approfondimento.

- 11:30 – 12:30 | Visita sul campo: I terrazzamenti di Tommaso Del Negro.

- 12:30 | Fine del convegno.



Info e modalità di partecipazione

Gli incontri sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Segreteria del Convegno: Centro Studi Cultura e Territorio - APS

Contatti: e-mail info@centrostudicest.it e telefono 0171 912069



