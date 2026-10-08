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Attualità | 08 ottobre 2026, 12:16

A Busca il convegno Alpivive dedicato al futuro delle terre alte

L'evento si svolgerà sabato 10 ottobre al teatro civico

Immagine di repertorio

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Sabato 10 ottobre il Teatro Civico di Busca ospiterà la giornata di apertura della terza edizione del convegno di Alpivive dal titolo “Paesaggio: spazio di vita”, dedicato al futuro delle Terre Alte e che proseguirà domenica 11 ottobre a Macra, nella Sala dell’Info-Ecopoint e con una visita sul campo ai terrazzamenti. Il progetto è promosso dal Centro Studi Cultura e Territorio – APS (CeST) e dall’Agenzia di Sviluppo Locale di AFP Scarl, in collaborazione con la Regione Piemonte e vedrà alternarsi undici interventi condotti da docenti, ricercatori, tecnici e amministratori di fama internazionale.

Quest’anno Alpivive esce dai confini droneresi, dove il progetto è nato, per raggiungere l’imbocco e la parte centrale della Valle Maira. Un’occasione per ampliare le sinergie sul territorio e diventare vero e proprio laboratorio di ricerca e azione culturale dedicato alle "terre alte", in grado di superare la concezione puramente naturalistica o estetica per rimettere al centro il paesaggio come "spazio di vita" inteso come una complessa costruzione culturale nata dall'interazione quotidiana tra comunità, storia e ambiente. Attraverso un dialogo fortemente interdisciplinare — che intreccia architettura, urbanistica, filosofia e culture locali — il progetto non si limita a descrivere la montagna, ma attiva un ciclo continuo di pensiero e sperimentazione.

"Non basta domandarci quale montagna vogliamo lasciare a chi verrà dopo di noi. Dobbiamo chiederci quali condizioni siamo disposti a costruire oggi perché qualcuno possa scegliere di restare, tornare o arrivare e fare della montagna il proprio spazio di vita.", sottolinea Marco Gallo, Assessore della Regione Piemonte allo Sviluppo e Promozione della Montagna, nella sua prefazione al volume.

La manifestazione si inserisce nella più ampia cornice del progetto Alpivive, nato nel 2024 per contrastare lo spopolamento e la fragilità dei servizi montani attraverso la valorizzazione dell'identità culturale, delle risorse ambientali e della cooperazione transfrontaliera.

«Per Busca è un piacere e un onore accogliere questa iniziativa. Ospitare una parte del convegno Alpivive significa aprire la nostra città a un confronto di respiro internazionale e contribuire, attraverso l’ospitalità e la partecipazione, a una riflessione concreta sul futuro delle terre alte e sul valore dei nostri territori» afferma il Sindaco di Busca Ezio Donadio.

L'evento diventa così un ponte tra sguardi differenti, capace di sollevare nuove domande, generare relazioni e progettare possibilità concrete per il futuro del territorio e sarà l’occasione per la presentazione del volume “Paesaggio: spazio di vita”, terzo capitolo della collana editoriale “Quaderni di Alpivive” curata dall’antropologo alpino Annibale Salsa.

«Siamo particolarmente lieti di ospitare una giornata di studio di questo livello. La qualità e la varietà dei contributi proposti da Alpivive, con studiosi e professionisti di alto profilo, rappresentano un’importante occasione di confronto sul paesaggio come spazio di vita, capace di intrecciare cultura, identità e futuro dei nostri territori» conclude l’Assessora alla Cultura di Busca.
 
Il programma
SABATO 10 OTTOBRE 2026 — BUSCA
Sede: Teatro Comunale di Busca

- 09:30 – 10:00 | Ritrovo e Saluti Istituzionali

- 10:00 – 10:30 | Annibale Salsa – Il territorio come costruzione culturale fra società e ambiente naturale.

- 10:30 – 11:00 | Emanuela Schir – Coltivare relazioni.

- 11:00 – 11:20 | Pausa Caffè.

- 11:30 – 12:00 | Gianluca Cepollaro e Luca Mori – Educazione al paesaggio come spazio di vita.

- 12:00 – 12:30 | Federica Burini – I paesaggi montani di fronte alle sfide globali: nuovi processi di governance per un'abitabilità generativa. Il caso delle Orobie bergamasche.

- 12:30 – 15:00 | Pausa Pranzo.

- 15:00 – 15:30 | Giovanni Tesio – Letteratura e montagna: una modesta incursione in un tema sconfinato.

- 15:30 – 16:00 | Paolo Castelnovi – La montagna sarà una severa maestra (Ricordando Heinlein e la sua Luna).

- 16:00 – 16:30 | Federico Chierico e Federico Rial (Paysage à Manger)Paysage à Manger: ricerca, agroecologia e paesaggio a Gressoney Saint Jean.

- 16:30 – 16:50 | Pausa Caffè.

- 17:00 – 17:30 | Wolfgang Von Klebelsberg – L'overtourism nello spazio alpino: pressioni, conflitti e prospettive di governance delle destinazioni turistiche.

- 17:30 – 18:00 | Bruno Zanon – Il paesaggio, progetto collettivo.

- 18:00 | Fine giornata di studi.

DOMENICA 11 OTTOBRE 2026 — MACRA

Sede: Sala dell'Info-Ecopoint (Piazza Marconi, Macra)
- 10:00 | Ritrovo e Saluti Istituzionali.
- 10:00 – 10:30 | Sébastien Giorgis – Les paysages de terrasses, une immense diversité à travers le monde, l'Europe et les Alpes.

- 10:30 – 11:00 | Antonia Teresa Spanò e Andrea Maria Lingua – Geomatica e paesaggi alpini.

- 11:00 – 11:30 | Alissa Meinero – Intervento di approfondimento.

- 11:30 – 12:30 | Visita sul campo: I terrazzamenti di Tommaso Del Negro.

- 12:30 | Fine del convegno.

 
Info e modalità di partecipazione
Gli incontri sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.
Segreteria del Convegno: Centro Studi Cultura e Territorio - APS
Contatti: e-mail info@centrostudicest.it e telefono 0171 912069


 

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