Cuneo, attenzione alle truffe: nessun'asta per la vendita di attrezzi da lavoro

In merito alla diffusione sui social network e sul web di un post che promuove una presunta “Asta del Deposito Comunale di Cuneo” per la vendita di attrezzi da lavoro, l’Amministrazione Comunale smentisce categoricamente la veridicità di tale notizia.
Il Comune di Cuneo invita tutti i cittadini alla massima cautela, raccomandando di non accedere ai link proposti da canali non ufficiali, di non fornire alcuna informazione riservata e di diffidare da annunci sponsorizzati su siti non verificati.
Tutte le comunicazioni ufficiali, compresi eventuali bandi o aste pubbliche promosse dall’Ente, sono consultabili unicamente sul portale istituzionale www.comune.cuneo.it e sui profili social ufficiali del Comune.