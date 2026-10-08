Savigliano, partito il Censimento permanente della popolazione 2026

Ha preso il via lunedì 5 ottobre e terminerà il 23 dicembre il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che ancora una volta, per quanto riguarda Savigliano, coinvolge 348 famiglie sorteggiate dall'Istat.

Scopo dell'iniziativa è quello di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione italiana: l'edizione 2026 coinvolge 2.529 Comuni e circa 1 milione di famiglie.

Per Savigliano la rilevazione campionaria è quella denominata "da Lista", e le domande variano dal numero dei componenti della famiglia alle caratteristiche della propria abitazione.

"Partecipare al Censimento – ricordano dal Municipio – è un obbligo di legge. Fino al 6 dicembre è possibile compilare in autonomia il questionario online. Dal 12 novembre al 23 dicembre entreranno in gioco i "rilevatori", figure preposte a sollecitare la compilazione e a dare un aiuto. Dal 6 dicembre in poi non sarà più possibile partecipare al Censimento in modalità on-line, ma bisognerà compilarlo esclusivamente con i rilevatori. In alternativa, è sempre possibile recarsi in Comune, presso l'Ufficio anagrafe, nell'orario di apertura".

I primi risultati saranno diffusi a dicembre 2027.

"Il Censimento – evidenzia Francesco Maria Chelli, presidente dell'Istat – è una fonte inestimabile di conoscenze per la collettività e le istituzioni e rappresenta un grande momento di ascolto e dialogo tra le parti".