Fa tappa a Busca il Punto Informativo Forestale Mobile

Dal 29 settembre è ripartito il Punto Informativo Forestale Mobile (PIFM), il servizio itinerante allestito su camper e pensato per avvicinare cittadini e operatori alle informazioni e ai servizi dedicati al settore forestale.



Il progetto è finanziato nell’ambito dell’Intervento SRH04 “Azioni di informazione” dello Sviluppo rurale 2023-2027 e nasce con l’obiettivo di rafforzare e ampliare la rete informativa costituita dagli Sportelli Forestali e dai Punti Informativi Forestali presenti sul territorio.



L’ufficio mobile offrirà gratuitamente informazioni e supporto sulle principali tematiche di interesse forestale, tra cui bandi del PSP/CSR 2023-2027, trasformazione del bosco, tartuficoltura, tagli boschivi, ripristino colturale dei castagneti da frutto, aree considerate “non bosco”, conservazione della biodiversità, competitività, sviluppo locale e filiera legno-energia.



Per raggiungere un pubblico sempre più ampio, il camper farà tappa anche in occasione di fiere e mercati locali.



Secondo il calendario definito dalla Regione Piemonte, il Punto Informativo Forestale Mobile sarà presente a Busca venerdì 9 ottobre e venerdì 13 novembre, in Piazza della Rossa, con il seguente orario: 9.30 – 13.00 e 14.00 – 17.00.



«Ringraziamo per aver inserito il Comune di Busca tra le tappe previste di questo servizio itinerante che raggiungere i cittadini direttamente sul territorio, a integrazione dell'attività svolta dagli Sportelli forestali» commenta l’assessore all’Ambiente Diego Bressi.



Per informazioni e approfondimenti è possibile consultare la pagina dedicata sul sito della Regione Piemonte: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/sviluppo-rurale-foreste-2023-2027/ritorna-punto-informativo-forestale-mobile ).



