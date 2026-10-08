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Attualità | 08 ottobre 2026, 08:03

L'associazione Donne per la Granda a Fossano per la 5ª giornata del ringraziamento

Domenica 8 novembre Messa al Santuario di Cussanio e pranzo sociale. Prenotazioni aperte

Una quota di Donne per la Granda

Una quota di Donne per la Granda

Tempo di festa per l'associazione Donne per la Granda. La presidente Debora Cappellino e la presidente onoraria Giovanna Tealdi invitano tutte le socie alla 5ª giornata del ringraziamento, che si terrà domenica 8 novembre a Fossano.

In programma la Santa Messa alle ore 11 nel Santuario Madre della Divina Provvidenza a Cussanio, durante la quale saranno ricordate le socie che sono andate avanti. Seguirà la tradizionale foto di gruppo e una visita al noto luogo di culto.

Infine, alle ore 12.30, tutti a tavola per il pranzo sociale che sarà servito al ristorante Giardino dei Tigli (via Santa Maria, 2), al costo di 30 euro a persona, con prenotazioni al numero 3292151145 o donnexlagranda@gmail.com entro il 30 ottobre.

Il menù con bevande incluse (dolcetto doc, prosecco, acqua minerale) è bello ricco: vitello tonnato; sformato di porri di Cervere con fonduta al raschera; tajarin al burro e salvia; agnolotti del plin al sugo; sottofiletto al Nebbiolo con contorni misti; torta alla frutta e Charlotte Creole; caffè... e tanta felicità.

Silvia Gullino

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