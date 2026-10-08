L'associazione Donne per la Granda a Fossano per la 5ª giornata del ringraziamento

Tempo di festa per l'associazione Donne per la Granda. La presidente Debora Cappellino e la presidente onoraria Giovanna Tealdi invitano tutte le socie alla 5ª giornata del ringraziamento, che si terrà domenica 8 novembre a Fossano.

In programma la Santa Messa alle ore 11 nel Santuario Madre della Divina Provvidenza a Cussanio, durante la quale saranno ricordate le socie che sono andate avanti. Seguirà la tradizionale foto di gruppo e una visita al noto luogo di culto.

Infine, alle ore 12.30, tutti a tavola per il pranzo sociale che sarà servito al ristorante Giardino dei Tigli (via Santa Maria, 2), al costo di 30 euro a persona, con prenotazioni al numero 3292151145 o donnexlagranda@gmail.com entro il 30 ottobre.

Il menù con bevande incluse (dolcetto doc, prosecco, acqua minerale) è bello ricco: vitello tonnato; sformato di porri di Cervere con fonduta al raschera; tajarin al burro e salvia; agnolotti del plin al sugo; sottofiletto al Nebbiolo con contorni misti; torta alla frutta e Charlotte Creole; caffè... e tanta felicità.