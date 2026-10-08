Alla Caserma Vian di Cuneo torna il Salone dell'Orientamento per scegliere la scuola superiore

Per i tremila ragazzi cuneesi di terza media è già tempo di pensare al futuro e, più precisamente, a quale scuola superiore scegliere per il successivo anno scolastico.

C'è chi ha le idee chiare e va a colpo sicuro e chi invece fino all'ultimo naviga nell'indecisione. Per tutti, però, c'è uno strumento utile per essere accompagnati nella scelta, attraverso confronti, informazioni e valutazioni. Le scuole dedicano infatti aperture speciali proprio ai ragazzi e ai loro genitori, permettendo di vedere spazi e aule, conoscere gli approcci didattici e incontrare professori e studenti al lavoro.

Da qualche anno si ripete, sfidando anche il maltempo, uno degli appuntamenti più attesi, quasi come una fiera di alcuni istituti superiori cuneesi, una grande vetrina nella quale ciascuna realtà si presenta con il proprio stand, materiale informativo e studenti e docenti pronti a raccontare l'offerta formativa.

È il Salone dell'Orientamento, che torna anche quest'anno alla Caserma “I. Vian” di San Rocco Castagnaretta, in via Vecchia di Borgo 48 a Cuneo. L'appuntamento è rivolto agli studenti delle terze medie e alle loro famiglie e rappresenta il primo momento per mettere a confronto le diverse possibilità presenti sul territorio. Il Salone sarà aperto venerdì 9 ottobre dalle 14.30 alle 17.30 e sabato 10 ottobre dalle 9.30 alle 17.30.

A essere presenti saranno le diverse realtà dell'istruzione superiore e della formazione professionale cuneese. Il catalogo dell'orientamento raccoglie, tra gli altri, Afp – Azienda Formazione Professionale, nelle sedi di Cuneo e Dronero, Enaip Piemonte, Formedil Cuneo, IIS “S. Grandis”, Istituto Alberghiero e Agrario “Virginio-Donadio”, Scuole Tecniche San Carlo, IIS “M. Delpozzo”, IIS “Bianchi Bonelli Virginio”, Liceo Classico e Scientifico “Pellico-Peano” e Liceo “E. De Amicis”.

Il panorama è quindi ampio e comprende percorsi liceali, tecnici, professionali e di istruzione e formazione professionale. Per i ragazzi che ancora non hanno individuato la propria strada, il Salone può essere l'occasione per mettere a confronto indirizzi molto diversi tra loro prima di decidere quali scuole approfondire attraverso gli Open Day.

Tra le realtà presenti, l'Afp propone a Cuneo i percorsi legati al benessere, mentre nella sede di Dronero sono attivi gli indirizzi di operatore meccanico ed elettrico. L'Enaip Piemonte propone invece percorsi triennali per operatore termoidraulico, elettrico, alla riparazione dei veicoli a motore e della ristorazione.

L'IIS Grandis presenta una proposta articolata che comprende gli indirizzi professionali di Ottico, Servizi Commerciali, Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale e Manutenzione e Assistenza Tecnica, oltre all'indirizzo tecnico economico Turismo, Beni culturali e ambientali e al Liceo del Made in Italy.

Il Virginio-Donadio riunisce invece l'Istituto per i Servizi Alberghieri e Ricettivi e l'Istituto Tecnico Agrario, mentre le Scuole Tecniche San Carlo propongono i percorsi di Operatore del Legno e Operatore Informatico.

All'IIS Delpozzo la scelta comprende numerosi percorsi tecnici, dal Liceo delle Scienze Gestionali a Chimica dei Materiali, Biotecnologie Sanitarie, Elettronica ed Elettrotecnica, Informatica, Smart Robot, Logistica, Meccanica e Meccatronica.

Nel nuovo IIS Bianchi Bonelli Virginio sono invece riunite quattro realtà con specificità differenti: Liceo Artistico, Liceo Musicale, Istituto Tecnico Commerciale e Istituto Tecnico per Geometri. Il Liceo Artistico propone gli indirizzi Figurativo, Grafica e Architettura e Ambiente; il Tecnico Commerciale comprende Amministrazione, Finanza e Marketing, Turismo e Ambiente, E-commerce, Sistemi Informativi Aziendali e Relazioni Internazionali per il Marketing, mentre il percorso per Geometri è quello CAT, Costruzione, Ambiente e Territorio.

Completano il panorama il Liceo Classico e Scientifico “Pellico-Peano”, con i diversi percorsi del Classico e dello Scientifico, e il Liceo “E. De Amicis”, con gli indirizzi Scienze Umane, Linguistico, Economico Sociale e la curvatura sportiva.

Il Salone rappresenta però soltanto il primo passo. Una volta individuati gli indirizzi di maggiore interesse, studenti e famiglie potranno approfondire direttamente nelle singole scuole attraverso gli Open Day, le visite e i laboratori orientativi organizzati nei mesi successivi. Il catalogo raccoglie date, orari e riferimenti per le prenotazioni delle singole realtà.

L'obiettivo del resto è proprio quello di trasformare una scelta che può apparire difficile in un percorso consapevole con informazioni e conoscenza diretta: vedere le scuole, ascoltare chi le frequenta e capire quali materie, ambienti e modalità di studio siano più vicini alle proprie aspettative.