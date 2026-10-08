Giochi a quiz per i giovani, e non solo. Divertimento e solidarietà per combattere la Sclerosi Multipla con AISM Cuneo

Unire il divertimento del gioco a un momento di prezioso confronto e informazione. È questo l'obiettivo dell'evento organizzato dall'AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) Sezione di Cuneo, in programma venerdì 16 ottobre 2026 alle ore 17:30 presso la Biblioteca Civica di Trinità (CN), in via Roma 1.

La serata prevede un coinvolgente gioco a quiz rivolto principalmente ai giovani, ma aperto a tutta la cittadinanza. Non si tratterà solo di una sfida ludica: la particolarità dell'evento risiede nella presenza di un'équipe di persone esperte che avranno il compito di commentare le domande, supportare le risposte e approfondire i temi trattati, in un clima di divertimento e amicizia, per poter far conoscere le attività dell’Aism Sezione Cuneo, formata da giovani volenterosi.

Durante la serata di gioco, ci saranno cinque donne che metteranno a disposizione la loro esperienza per far vivere il quiz nel modo corretto e anche costruttivo.

Si tratta di Daniela Fiori, volontaria con un lungo passato nel turismo e nella Croce Rossa Italiana, e che oggi anima lo sportello d'ascolto e accoglienza della sezione AISM di Cuneo. Insieme a lei ci sarà Maria Mina, psicologa e specializzanda in Psicoterapia Cognitivo-Costruttivista Relazionale, esperta nel supporto al benessere psicologico e nella gestione dei cambiamenti di vita; Bluma Brizio, assistente sociale e punto di riferimento istituzionale per il territorio dei Comuni di Trinità, Salmour e Bene Vagienna.

Completano la squadra Federica Martufi, anche lei assistente sociale, referente UMVD (Unità Valutazione Multidimensionale Disabilità) e specializzata in progetti dedicati alla disabilità, e Valentina Colombo, psicologa, psicoterapeuta ed esperta in Neuropsicologia e Multi Neuro Atipicità, e, dal 2021 psicoterapeuta di riferimento per AISM Cuneo.

L'iniziativa rappresenta un'occasione unica per avvicinare la cittadinanza e le nuove generazioni alle attività di AISM, tramite una serata con il gioco protagonista che lascia spazio alla curiosità, all’ascolto e al dialogo. La partecipazione è libera e aperta a tutti.

Per maggiori informazioni sulla serata e sulle attività:

AISM Sezione di Cuneo, via Virgilio Allione 4, Cuneo, email: aismcuneo@aism.it, tel. 0171/66398 – 329 6383868. Web: www.aism.it/cuneo