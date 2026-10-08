Torre Mondovì, domenica 18 ottobre torna la Sagra della Cupeta: una giornata di festa aperta a tutti

Domenica 18 ottobre Torre Mondovì si prepara a vivere la 10ª edizione della Sagra della Cupeta, una giornata di festa dedicata al dolce simbolo del paese. L'evento è organizzato dal Comune di Torre Mondovì insieme alla Pro Loco APS Torre Mondovì ed è realizzato con il contributo di Fondazione CRT nell'ambito del bando Eventi for All.

Protagonista indiscussa è la cupeta (o copeta), tutelata dal 2016 dalla Denominazione Comunale di Origine "Copete delle Valli del Castagno": un ripieno croccante di noci e nocciole Tonda Gentile di Langa, legato da miele di castagno e dalla zotta, la glassa ambrata ottenuta dal fondo di cottura delle castagne, racchiuso tra due ostie sottili. Un dolce nato dall'ingegno delle comunità di valle, che con ciò che avevano a disposizione hanno creato una ricetta unica, tramandata fino a oggi.

La giornata si apre alle 9 con la Santa Messa nella Parrocchia di Maria Vergine Assunta; alle 10 l'inaugurazione con il taglio del nastro e il saluto delle autorità, seguiti dal pranzo organizzato dalla Pro Loco e dal concerto della Banda Musicale di Mondovì. Per tutto il giorno lo stand della cupeta animerà la piazza centrale, mentre l'area food accoglierà i visitatori ai piedi della torre civica, all'ingresso del parco botanico.

Hobbisti, artigiani e musicisti faranno da cornice nelle vie della frazione. Nel pomeriggio, alle 14, il concerto di nonno Attilio Ferrua con il nipote Riky sul sagrato della chiesa e, alle 16, la presentazione del libro di Attilio Ianniello "Di monti, castagne e uomini", in collaborazione con l'Accademia della Castagna Bianca di Mondovì.

Il filo conduttore dell'edizione è l'inclusione. Una navetta collegherà i parcheggi al cuore della festa; in mattinata sono previste una camminata naturalistica accompagnata e pedalate inclusive con l'associazione Tutti in Sella, che metterà a disposizione e-bike e special bike per persone con disabilità e anziani con difficoltà motorie. Per i più piccoli, dalle 10 alle 16.30, il Cortile dei Sapori e dei Giochi curato dalla Cooperativa Sociale Il Melograno, con laboratori di cucina sensoriale e un villaggio del gioco all'aperto con materiali sicuri e accessibili. Anche il sito dell'evento è accessibile, con strumenti per modificare testo, contrasti e colori e attivare la lettura automatica.

«La Sagra della Cupeta è il momento in cui Torre Mondovì apre le porte e racconta chi è, a partire da un dolce che custodisce la memoria delle nostre valli – dichiara il sindaco Andrea Giaccone –. Quest'anno abbiamo voluto che fosse davvero una festa per tutti: famiglie, bambini, anziani, persone con disabilità. Ringrazio la Pro Loco, i volontari, i partner e Fondazione CRT, che con il bando Eventi for All ci ha permesso di rendere la sagra più accogliente e accessibile.»

La sagra è anticipata da due serate all'Ex Confraternita dei Disciplinati: venerdì 16 ottobre alle 21 la proiezione del film "Darreire l'ourisount – Oltre l'orizzonte" e sabato 17 alle 21 il concerto della Corale Villanovese "Su e Giù per l'Italia… Cantando!".

Programma completo, mappa e informazioni sull’accessibilità: https://sagradellacupeta.it/