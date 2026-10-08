Alba, la prima Settimana Cose Note Edizioni: cinque giorni di libri e autori alla libreria Marameo

Presentazioni, laboratori e incontri con gli autori: la prima Settimana Cose Note Edizioni è in programma alla libreria Marameo di Alba dal 13 al 17 ottobre. Sarà un'occasione per scoprire la ricca produzione della casa editrice albese fondata dal compositore, musicologo e imprenditore culturale Filippo Cosentino, che spazia dalle collane bambini e ragazzi alla natura, allo sport, alla saggistica e narrativa, fino alla manualistica e agli spartiti.

Il primo appuntamento è fissato per martedì 13 ottobre alle 17, a partire da Il libro della buonanotte. Storie per bambine e bambini sognatori. L'autrice, la psicologa montatese Miriam Morone, alla prima presentazione in assoluto del volume, dialogherà con la direttrice editoriale della casa editrice Adriana Riccomagno. Un libro per bambine e bambini sognatori e viaggiatori, da leggere per esplorare mondi reali e fantastici. Tra mostriciattoli, robot che sognano di diventare umani, pirati lettori e gatti che scacciano gli incubi, si incontrano Zeus in viaggio nel futuro, pini curiosi che lasciano la pineta e una famiglia in vacanza in un mondo sottosopra. Storie diverse e sorprendenti che invitano a cambiare prospettiva, ad allargare lo sguardo e a scoprire che leggere è uno dei viaggi più straordinari che possiamo compiere.

Mercoledì 14 ottobre alle 17, Musica Maestro! Alla scoperta dei libri musicali per bambini e ragazzi di tutte le età della nostra collana dedicata.

Giovedì 15 ottobre alle 18, presentazione di Che storia! La Valanga Rosa di e con la giornalista albese Adriana Riccomagno. Dai piccoli centri alpini alla vetta dello sci mondiale: nasce così la Valanga Rosa, il fenomeno che dagli anni '70 ha trasformato la storia dello sci italiano. Attraverso interviste, testimonianze e un'indagine storica, il libro racconta le atlete e i tecnici che hanno costruito questo straordinario percorso, anche grazie alle battaglie per la parità di genere. Dalle medaglie olimpiche di Claudia Giordani e Paola Magoni alle imprese di Deborah Compagnoni, Federica Brignone, Sofia Goggia e Marta Bassino, una storia italiana di talento, coraggio e successi.

Venerdì 16 ottobre alle 17, si parlerà di Esploratori musicali e artisti supereroi! Focus sui libri per bambini per diventare investigatori della musica, con Filippo Cosentino e l'illustratore Federico Garau.

Sabato 17 ottobre alle 17 spazio a Quel monello di Leonardo. Quando è l'ora di dormire... con Adriana Riccomagno e l'autrice Ilaria Ricciardi. Quante marachelle sono pronti a combinare il piccolo Leonardo e il suo fratellino quando non vogliono andare a dormire? Tante... Fino a dieci! Nelle bellissime illustrazioni dell'autrice le monellerie dei due bambini prendono vita e... numeri: nasce così una filastrocca per imparare a contare in modo divertente.