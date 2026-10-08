"Contemporanea", tre laboratori creativi per adulti alla Biblioteca civica di Alba

La Biblioteca civica "G. Ferrero" di Alba propone una nuova serie di laboratori artistici dedicata agli adulti dal titolo "Contemporanea", organizzata in collaborazione con Lollipop – Spazio creativo.

Tre incontri della durata di un'ora e trenta ciascuno dedicati all'esplorazione dell'arte contemporanea attraverso lo stile e il tratto di tre grandi artiste: Georgia O'Keeffe, Frida Kahlo e Yayoi Kusama.

Partendo da materiali sempre diversi e utilizzando ogni volta tecniche differenti i partecipanti si cimenteranno in prima persona nella realizzazione di piccoli manufatti artistici.

Si comincia sabato 17 ottobre con il laboratorio ispirato a Georgia O'Keeffe basato sull'uso degli acquerelli; si prosegue sabato 14 novembre con Frida Kahlo al centro di un'attività basata sulla tecnica dell'incisione a sbalzo e l'uso dei colori acrilici; l'ultimo appuntamento è in programma sabato 5 dicembre e sarà il laboratorio dedicato a Yayoi Kusama, pensato per esplorare il dot painting (creazione di un'immagine attraverso l'uso di puntini). Tutti gli incontri hanno inizio alle ore 15.30.

Il materiale necessario per lo svolgimento delle attività viene fornito dalla Biblioteca. Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria su bibliotecacivicadialba.eventbrite.com



