Busca, il progetto “Migrarte” diventa una mostra

Sabato 10 ottobre alle ore 16.30, all’Auditorium del Polo Scolastico di Busca, sarà inaugurata la mostra “MIGRARTE – Attraversare confini, creare legami”, momento conclusivo di un percorso educativo e artistico nato dal Protocollo d’Intesa tra il Comune di Busca, Monviso Arte, Fondazione CRC e le sei scuole coinvolte.



Il progetto ha accompagnato gli studenti in una riflessione su alcuni grandi temi del nostro tempo: Europa, migrazioni, inclusione, identità, diversità e confini. Accompagnati dai docenti e da artisti professionisti, i ragazzi hanno condiviso storie e punti di vista, trasformando domande e riflessioni in immagini e opere. Ora quel percorso arriva al suo momento più significativo: le loro idee escono dalla classe e diventano mostra che sarà ospitata negli spazi di Casa Francotto.



Saranno esposti i lavori degli studenti dell’IC Alpi di Bra, IC Taricco di Cherasco, IC Carducci di Busca, IC Morricone di Torino, IIS Grandis di Cuneo e IC Diano d’Alba. Una mostra che racconta un’Europa vista attraverso gli occhi di una nuova generazione: un’Europa da conoscere, interrogare e immaginare. Un’Europa fatta di persone, differenze, incontri e possibilità. Migrarte è il risultato di un lavoro collettivo, ma soprattutto è uno spazio dato ai ragazzi per dire la loro.

Ospite speciale dell’inaugurazione sarà lo scrittore Daniele Nicastro, autore di numerosi libri per ragazzi. Ha esordito con il romanzo Grande (Einaudi Ragazzi), vincitore del Premio Legenda Junior, e nel 2024 ha ottenuto il Premio Selezione Bancarellino.



La mostra “MIGRARTE - Attraversare confini, creare legami” sarà visitabile fino al 25 ottobre, con i seguenti orari: venerdì dalle 15.30 alle 18.30; sabato dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30; domenica dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30.



Ingresso libero



Per informazioni: telefono 371 5420603 · monvisoarteaps@gmail.com .



