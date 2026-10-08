Cuneo, dalle Ande alle isole di Darwin: il racconto fotografico di Grazia Bertano [FOTO]

Sabato 10 ottobre 2026 alle ore 16.00, presso la Società Artisti e Operai di Cuneo, in via B. Bruno 15, la fotografa e viaggiatrice cuneese Grazia Bertano presenterà l'audiovisivo fotografico dedicato a un recente viaggio in Ecuador e alle Isole Galápagos.

L'incontro accompagnerà il pubblico attraverso alcuni dei luoghi più affascinanti del Sud America: dalla capitale Quito alle spettacolari lagune andine, dal vulcano Cotopaxi ai paesaggi montani dell'altopiano ecuadoriano, fino alle celebri Isole Galápagos, patrimonio naturale unico al mondo.

Attraverso fotografie, racconti ed esperienze vissute sul campo, Grazia Bertano proporrà un viaggio alla scoperta di ambienti straordinari, caratterizzati da una biodiversità eccezionale e da una fauna che nelle Galápagos vive in stretta vicinanza con l'uomo. Un itinerario che unisce natura, paesaggio, cultura e osservazione fotografica, offrendo al pubblico l'opportunità di conoscere una delle destinazioni più affascinanti del pianeta.

Grazia Bertano è fotografa di viaggio, presidente di Cuneofotografia APS e autrice di numerosi audiovisivi e mostre fotografiche dedicate ai grandi paesaggi del mondo. Attualmente è inoltre visitabile presso il Ping di Cuneo la sua mostra fotografica "I colori dell'infinito", un percorso attraverso gli straordinari paesaggi d'alta quota di Argentina, Bolivia e Cile, che resterà aperta fino alla fine dell'anno.

L'ingresso all'incontro è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.