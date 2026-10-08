Manifestazione della comunità romena a Cuneo: "Una persona può essere privata della libertà , ma un'idea non può essere arrestata"

Domenica 11 ottobre si svolgerà una manifestazione organizzata della comunità romena di Cuneo con ritrovo alle ore 14.00 presso la Statua degli Alpini, in Corso Dante.

Il corteo seguirà il seguente percorso: Corso Dante - Viale degli Angeli -Corso Giovanni XXIII-Via Roma - arrivo davanti alla Prefettura di Cuneo.

La manifestazione si svolgerà in forma pacifica e nel rispetto delle disposizioni delle autorità italiane. "Ringraziamo alla Questura di Cuneo per averci dato la possibilità di esprimere democraticamente le nostre opinioni, riferiscono gli organizzatori, e di far sentire la nostra voce che non deve essere raccontata soltanto da altri al posto nostro".

La manifestazione nasce dalla volontà di numerosi cittadini romeni residenti in Italia di richiamare l'attenzione sulla situazione politica e istituzionale della Romania, in particolare sull' annullamento del processo elettorale presidenziale del dicembre 2024 e sulle vicende giudiziarie che riguardano Calin Georgescu.

"Il nostro obiettivo è difendere e affermare pacificamente valori che riteniamo fondamentali, evidenziano, democrazia , liberta di espressione ,diritto di voto e sovranità popolare. Hanno arrestato, ai occhi nostri un simbolo di democrazia, di liberta e di sovranità. Una persona può essere privata della libertà , ma un'idea non può essere arrestata. Una voce può essere zittita , ma non si possono mettere a tacere la voce di milioni di persone".