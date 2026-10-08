Mondovì, riparte l'Unidea con il quarantaquattresimo anno accademico

Ripartono domani giovedì 15 ottobre alle ore 15 in sala comunale "Scimé" (g.c.) gli incontri dell'Università degli Adulti (Unidea) di Mondovì. Sarà l'avvio del 44.mo anno accademico diviso in due cicli: il primo da metà ottobre a metà dicembre ogni giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17; il secondo da metà febbraio a metà maggio 2027. Lezioni sempre aperte a quanti sono interessati ad un aggiornamento culturale condotto da esperti disponibili e generosi con linguaggio chiaro e comprensibile.

Dopo le iscrizioni e la presentazione del programma (i temi, i relatori), domani si inizierà con "uno sguardo ad alcuni grandi monregalesi del passato"(a cura di Lucetta ed Ernesto Billò). Il giovedì seguente, 22 ottobre, racconti sempre sorprendenti di Silvano Gregoli "... giù dalle Ripe, su per l'Himalaja... e oltre ancora". Il 29 ottobre la prof.a Susanna Ghiazza guiderà ad "Un nuovo modo di vedere: l'Impressionismo di Manet, Monet, Renoir, Degas". Il 5 novembre la prof.a Antonina Gazzera si soffermerà su un capolavoro della letteratura mondiale: "Moby Dick, di Herman Melville". Altrettanto vari e interessanti saranno i successivi incontri che verranno via via annunciati anche su queste pagine. Sono inoltre previste visite a Genova e a Cuneo per importanti mostre d'arte, oltre a momenti di convivialità. Buon anno dunque, per la quarantaquattresima volta, all'Unidea!