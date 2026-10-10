Anna e Anna: la scelta consapevole per trovare l’amore vero

Essere capiti, protetti, rispettati e apprezzati: in fondo, è questo ciò che ognuno di noi desidera profondo cuore quando cerca un partner.

Eppure, nel panorama attuale fatto di incontri affrettati e relazioni superficiali, sentirsi davvero visti e amati sembra un traguardo sempre più difficile da raggiungere.

Continuare ad adagiarsi in dinamiche vuote non porta al cambiamento; prendere in mano la propria vita sentimentale richiede il coraggio di mettersi in gioco e superare inutili pregiudizi, a partire da quello sui servizi d'incontro professionali, i cui costi rappresentano solo un investimento nella propria felicità.

Con la guida esperta di Anna e Anna, compiere questo passo diventa semplice e accessibile: raccontare chi si è e cosa si cerca è l'inizio di un percorso su misura che parte da una prima consulenza completamente gratuita.

Mettiti in gioco. Raccontaci chi sei e cosa cerchi. La consulenza non ha un costo, chiamaci al 3391262291

Chi è l’Agenzia Anna & Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 22 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella e superare la fase single ma non troppo . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

L’Agenzia per single Anna & Anna è in Piazza Sant'Agostino 16 a Carmagnola , nel pieno centro.

Chiamaci, perché qualcuno sta aspettando proprio te! Il servizio è attivo su Piemonte e Liguria al 3403848047

Questa settimana abbiamo selezionato alcuni annunci di persone che, come te, stanno cercando una persona con la quale condividere la propria vita.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci che leggerai di seguito sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente chiamare il numero che trovate accanto a ogni annuncio.

Annunci per lei

Uomo, single, 40 anni

Ho 40 anni, piloto droni per l'Aereonautica Militare e, a detta di qualcuno, sono il classico uomo bello e tenebroso: alto, fisico atletico, biondo, occhi verdi e barba curata.

Ho avuto una lunga convivenza, purtroppo finita… ma niente paura: l’aereo è atterrato, io sono ancora in pista! Adesso cerco una donna speciale di cui innamorarmi e con cui costruire un nuovo futuro. Sono convinto che, anche quando oggi è stato un giorno difficile, domani sarà sicuramente migliore .... chiamami al 371 3319185 !

Uomo, single, 53 anni

Sono un uomo semplice, schietto, sincero 53enne: dico ciò che penso e non amo nascondermi dietro le parole. Sono bruno, un po’ brizzolato, ho gli occhi azzurri e un sorriso che, nonostante tutto, non ho mai smesso di portare con me. Sono Dottore Commercialista, amo gli sport all’aria aperta, vedovo e non ho figli. Dopo aver perso tanto, ho capito una cosa: nella vita c’è una sola vera felicità… amare ed essere amati. .... chiamami al 348 4413805 !

Uomo, single, 62 anni

È un uomo intraprendente, carattere forte, alto, occhi scuri, piemontese, commercia vini pregiati, è un uomo molto facoltoso, distinto, 62enne, ma con il cuore di un ragazzo, ama ballare il tango, e il liscio, crede fortemente nell'amore, e sta cercando una donna che come lui abbia ancora voglia di rimettersi in gioco e se ne vale la pena lui si giocherà anche l'ultimo frammento del suo cuore.…chiamalo al ... 348 6939761 !

Annunci per Lui

Donna, single, 30 anni

30 anni, bella, capelli neri e occhi verdi, laureata in Agraria e cresciuta tra campagna e trattori… ma ancora single! Timida, dolce, poco amante delle discoteche, aiuta i genitori in campagna e fa pure volontariato. Insomma, una ragazza da sposare… ma non ditelo troppo forte, che si vergogna! Cerca un uomo serio, sincero e capace di renderla felice…Chiama al 351 6370138 !

Donna, single, 40 anni

40 anni, bionda naturale e… pericolosamente single! Bella acqua e sapone, niente trucco, solo un sorriso dolcissimo, occhi azzurri e tanta femminilità. Ma attenzione: la vera bellezza è nel suo modo di fare… gentile, educata e con quella classe che non si compra al supermercato! impiegata, vive sola, ha casa propria, e non cerca qualcuno che le mantenga, cerca semplicemente qualcuno che le faccia battere il cuore! Astenersi perditempo, eterni indecisi e collezionisti di numeri di telefono.…Chiama al 349 8258417 !

Donna, single, 50 anni

Sono una dottoressa cardiologa di 50 anni: di cuori me ne occupo per lavoro… Dicono bella donna, femminile, ma con radici contadine ben piantate per terra: non disdegno una passeggiata in montagna, una giornata a pescare o mettermi ai fornelli per preparare un buon piatto piemontese. Nella vita ho raggiunto tanti traguardi, ma me ne manca ancora uno: un uomo semplice, sincero, che creda nei sentimenti veri, se anche tu pensi che l'amore non sia ancora una specie in via d'estinzione….Chiama al 349 5601018 !

Donna, single, 59 anni

Ho 59 anni, finalmente in pensione… ma non dalla voglia di innamorarmi! Ho una bella famiglia, figli sistemati e sposati… insomma, ho fatto il mio dovere: adesso tocca a me! Vivo sola e mi piacerebbe incontrare un uomo, anche più maturo, con cui condividere passeggiate, chiacchiere, risate, una partita a bocce o a carte Non cerco un principe azzurro: va benissimo anche un signore con qualche capello bianco… purché abbia ancora voglia di sorridere! Se anche tu pensi che la vita in compagnia sia più bella, fatti avanti…. Chiama al 351 8523124 !

Stai cercando una relazione duratura? L’hai trovata tra questi “Annunci per Lei oppure per Lui”? Se ne vedi uno interessante chiamaci subito al numero 3403848047 , ti metteremo in contatto con la persona che ti interessa!

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Per qualsiasi informazione, ecco i contatti:

ANNA & ANNA

TELEFONO: +39 3495601018

EMAIL: annaeannacarm@libero.it

SITO WEB: https://annaeanna.net/

INDIRIZZO UFFICIO: Piazza Sant’Agostino,16 – 10022 Carmagnola (TO)

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