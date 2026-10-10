Crisi ex Ilva a Racconigi: Fondazione Industriali a disposizione dei lavoratori

Di fronte alle notizie sul futuro dell’ex Ilva e alle preoccupazioni per lo stabilimento di Racconigi, Fondazione Industriali esprime la propria disponibilità a sostenere i lavoratori coinvolti, mettendo al servizio del territorio le competenze e gli strumenti del progetto “Supporto nelle crisi aziendali”.

Il progetto accompagna le persone colpite da chiusure o riduzioni del personale nei percorsi di ricollocazione professionale, favorendo l’incontro tra le loro competenze e le esigenze delle imprese locali, in collaborazione con le istituzioni e le parti sociali. L’esperienza maturata nelle crisi Diageo ed Embo costituisce una base operativa per affrontare altre situazioni di difficoltà occupazionale nella provincia di Cuneo.

«La crisi di Racconigi coinvolge persone, famiglie e un’intera comunità che vive nell’incertezza – dichiara la presidente Giuliana Cirio –. Fondazione Industriali è pronta a offrire un sostegno concreto, mettendo a disposizione l’esperienza acquisita e la rete di relazioni con le imprese. Insieme a istituzioni e sindacati, possiamo contribuire a costruire percorsi di ricollocazione che valorizzino il patrimonio professionale delle persone coinvolte. Il futuro dei lavoratori è una responsabilità condivisa: siamo pronti ad assumerci la nostra parte».