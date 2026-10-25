Dal valore della filiera alle nuove frontiere della nutrizione: la visione industriale di Inalpi

Il futuro dell'industria alimentare passa anche dalla capacità di valorizzare le materie prime attraverso tecnologie di trasformazione, ricerca scientifica e nuove competenze. Un'evoluzione che amplia il ruolo delle imprese, chiamate non soltanto a produrre, ma anche a investire, innovare e interpretare i cambiamenti del mercato e le esigenze dei consumatori.

È in questa prospettiva che si inserisce il percorso di sviluppo di Inalpi, gruppo che punta a coniugare radicamento territoriale e solidità industriale con nuove direttrici di ricerca, per ampliare le possibilità di utilizzo del latte e generare ulteriore valore lungo la filiera.

“Oggi la ricerca ci permette di comprendere sempre meglio quanto le componenti del latte possano avere un ruolo importante in una nuova idea di alimentazione, legata alla salute, al benessere e alla longevità. Perché tutti noi vogliamo vivere più a lungo, ma soprattutto vogliamo vivere più a lungo in salute. Ed è qui che industria, ricerca e innovazione possono aprire una nuova stagione dell'alimentazione”, dichiara Ambrogio Invernizzi, presidente di Inalpi Holding.

Il latte rappresenta una materia prima dalle caratteristiche che possono essere ulteriormente approfondite per individuare nuove possibilità di trasformazione e utilizzo. Le sue diverse componenti possono essere valorizzate attraverso tecnologie specifiche, per ottenere ingredienti destinati a molteplici applicazioni alimentari e nutrizionali. Un percorso che richiede competenze specialistiche e la capacità di tradurre la ricerca scientifica in soluzioni industriali, coinvolgendo l'intera filiera, dalla produzione primaria alla trasformazione.

In questa direzione si collocano lo sviluppo di Inalpi Nutrition e il potenziamento di InLife Science, il centro di ricerca e sviluppo di Inalpi.

L'obiettivo è rafforzare il collegamento tra industria e ricerca attraverso un approccio multidisciplinare, che integra competenze mediche, nutrizionali e scientifiche.

Un ulteriore elemento a sostegno di questo percorso è la costituzione del Comitato Scientifico, presieduto dalla professoressa Debora Fino. Il Comitato è chiamato a supportare lo sviluppo di prodotti nutrizionali e funzionali, i processi di validazione scientifica e clinica e gli studi relativi agli Alimenti a Fini Medici Speciali (AFMS). Tra le sue funzioni rientrano inoltre l'indirizzo della ricerca esplorativa, l'innovazione di processi e tecnologie e il supporto alla strategia brevettuale.

“Per Inalpi Nutrition, la ricerca rappresenta una leva strategica per orientare le scelte industriali e individuare nuove opportunità di sviluppo. Mettere in relazione conoscenza scientifica, competenze produttive e bisogni nutrizionali significa creare le condizioni perché il lavoro di ricerca possa tradursi in applicazioni concrete. È un percorso che richiede rigore, capacità di valutazione e attenzione alla fattibilità industriale, con l'obiettivo di sviluppare soluzioni fondate su basi scientifiche solide e coerenti con le esigenze del mercato”, dichiara Pierantonio Invernizzi, presidente di Inalpi Nutrition.

La strategia di Inalpi si inserisce in un settore alimentare in trasformazione, nel quale cresce l'attenzione verso il rapporto tra alimentazione e benessere. Per le imprese, questa evoluzione comporta la necessità di aggiornare modelli produttivi e competenze, investendo in tecnologie e conoscenze capaci di rispondere a mercati e bisogni in cambiamento.

Per Inalpi, questa prospettiva si traduce anche in investimenti mirati ad ampliare la capacità di trasformazione del latte.

Nel 2025 sono iniziati i lavori di conversione della prima storica torre del Gruppo, completati nelle scorse settimane.

L'intervento segna una nuova tappa nello sviluppo industriale dell'azienda. L'impianto sarà destinato alla produzione e all'estrazione di diverse tipologie di proteine e concentrati del latte, ingredienti che possono trovare applicazione in differenti ambiti dell'industria alimentare e nutrizionale. L'avvio della produzione è previsto nel primo trimestre del 2027.

“Con Nutrition vogliamo ampliare le prospettive del nostro Gruppo, continuando a investire in una materia prima di grande valore e nelle possibilità che può offrire. Il completamento dei lavori di conversione della prima storica torre rappresenta una tappa importante di questo percorso, che unisce competenze industriali, ricerca e innovazione per creare nuove opportunità di sviluppo e valorizzare ulteriormente la filiera lattiero-casearia. Le previsioni per il 2027 indicano un fatturato atteso di circa 75 milioni di euro, con un piano di investimenti pari a 20 milioni», dichiara Pierantonio Invernizzi.

Le nuove capacità produttive consentiranno di lavorare sulle diverse componenti del latte per ottenere ingredienti destinati a molteplici applicazioni: dalla nutrizione sportiva ai prodotti ad alto contenuto proteico, fino alle formulazioni per specifiche esigenze nutrizionali. L'ampliamento dell'offerta di ingredienti rappresenta quindi un'opportunità per sviluppare soluzioni con caratteristiche differenti, in funzione delle necessità dei produttori e dei mercati di riferimento.

Accanto al progetto industriale, l'offerta si amplia con nuove referenze come INLYTES, bevanda funzionale dedicata all'integrazione di sali minerali ed elettroliti, e le Fettine Protein+, caratterizzate da un maggiore contenuto proteico. Prodotti differenti per caratteristiche e modalità di utilizzo, che rispondono alla crescente attenzione verso la composizione degli alimenti e alla diversificazione delle proposte nutrizionali.

Questi sviluppi non riguardano soltanto l'ampliamento della capacità produttiva o della gamma commerciale. Investire nella trasformazione delle componenti del latte significa intervenire su un passaggio strategico della filiera, nel quale la conoscenza della materia prima incontra le tecnologie industriali e la possibilità di sviluppare ingredienti per nuovi utilizzi.

La valorizzazione del latte coinvolge infatti l'intero sistema produttivo: dal lavoro degli allevatori all'organizzazione della raccolta, fino al controllo dei processi e alle competenze necessarie per la trasformazione. La qualità del prodotto finale dipende anche dalla capacità di integrare questi passaggi in un sistema coordinato, nel quale gli investimenti industriali possano contribuire a rafforzare le opportunità di sviluppo lungo tutta la filiera.

Il radicamento territoriale e la crescita industriale rappresentano, in questa prospettiva, dimensioni complementari. La solidità della filiera costituisce la base per sviluppare nuove capacità produttive, mentre la ricerca e l'innovazione ampliano le possibilità di utilizzo del latte e contribuiscono a creare valore lungo il percorso che collega la materia prima al prodotto finito.

Per Inalpi, la sfida è accompagnare questa evoluzione attraverso investimenti, competenze e collaborazione tra ambiti differenti. Un percorso che unisce capacità industriale e ricerca scientifica per valorizzare ulteriormente le potenzialità del latte, rispondere alle trasformazioni del settore alimentare e costruire nuove prospettive di crescita per la filiera lattiero-casearia.