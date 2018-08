Uncem: "Grazie al calcio e a Dazn si scopre che 10 milioni di italiani sono senza banda ultralarga"

Doveva iniziare il Campionato di calcio e doveva arrivare la piattaforma Dazn per mostrare al Paese che oltre 10 milioni di italiani vivono in una seria emergenza di digital divide. Già perché come riporta il sito che permette quest'anno di vedere le partite in tv e su cellulari, la "larghezza di banda" necessaria è notevole: 3.5 mbps è la velocità di download consigliata per la risoluzione HD buona per guardare lo sport sul cellulare, mentre 8.0 mbps è velocità di download consigliata per la risoluzione HD in tv. Peccato che in metà dell'Italia queste velocità della rete internet restino ancora un miraggio. "Sarà così fino a quando Open Fiber, per conto di Infratel e Ministero dello Sviluppo economico, non concluderà i lavori per la posa della banda ultralarga verso ogni singola abitazione", sottolinea Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem, impegnato nella mobilitazione per ridurre il divario digitale ormai dieci anni, assieme a centinaia di Sindaci e in particolare a Michele Pianetta, Vicepresidente Anci.



E così, oggi l'Italia si accorge della mancanza di rete - come scrivono molti osservatori - proprio per colpa del Campionato, con connessione che salta, modem che fatica a scaricare i dati, minuti della partita che saltano, goal che ci si perde per via della rete. "Fa sorridere, ma fino a quando lo dicevano i Sindaci e gli imprenditori, con Uncem e Confindustria in prima fila - aggiunge Bussone - sembravamo dei precisini che volevano tutto e subito anche in montagna. Così ovviamente non era. Abbiamo sempre chiesto di ridurre un gap infastrutturale che assale Alpi e Appennini da troppo tempo. Tre anni fa è arrivata la svolta, con la decisione del Governo di investire 3,5 miliardi di euro nelle aree bianche, a fallimento di mercato per la nuova rete pubblica ad alta velocità. Non certo solo per permettere agli italiani che vivono nelle zone montane di vedere la Serie A... Bensì per ridurre finalmente quel deficit troppo forte e dannoso per il Paese". Oggi Dazn lo mostra a tutti, o quasi".