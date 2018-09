Bene Vagienna: domenica 23 settembre arriva la "Passeggiata a 6 Zampe", camminata a scopo benefico

Si terrà domenica 23 settembre, a Bene Vagienna, la quinta edizione della "Passeggiata a 6 Zampe", organizzata, con il patrocinio comunale, dalla LIDA (sezione Carrù, Mondovì, Ceva) e da A.T.A. Settore Levrieri e finalizzata alla raccolta fondi a favore di quest'ultima che da anni si occupa della tragica situazione dei "galgos" (levrieri) in Spagna.

"Cani nobili e dolcissimi - spiegano gli organizzatori - che vengono torturati e uccisi con estrema crudeltà dagli stessi uomini che dovrebbero proteggerli. Per il quinto anno consecutivo la LIDA si affianca a questa battaglia e l'evento fungerà da punto di raccolta di cibo e materiale da inviare, sempre attraverso A.T.A., ai rifugi spagnoli".

MASCOTTE E SOLIDARIETÀ - "Come di consueto - proseguono - le associazioni hanno individuato due mascotte per la manifestazione: la giovane galga Rosquilla, 'inutile', a detta del suo detentore, in quanto inadatta per la caccia e affetta da filaria, e il maturo podenco Shifu, portato in 'perrera' per la soppressione poiché infestato da ogni tipo di parassita e con un’infezione agli occhi. L'intero ricavato della giornata e della pesca di beneficenza solidale sosterrà quindi le spese per le loro cure e la loro rinascita. Chi vorrà aiutarci potrà trovare i biglietti presso i negozi che esporranno il volantino dedicato e sulle bancarelle solidali che saranno presenti domenica 23 settembre in piazza Botero a Bene Vagienna".