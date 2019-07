A Paesana, domenica 4 agosto, donazioni di sangue ADAS-FIDAS

Il gruppo ADAS-FIDAS di Paesana organizza, come pianificato da tempo con la Banca del Sangue di Torino, il Secondo Prelievo di Sangue dell’anno 2019, pertanto domenica 4 agosto dalle ore 8,00 alle ore 11,00, presso la Scuola Materna di Paesana, in via Reynaud 13, sono invitati tutti i donatori attivi, e tutti coloro che abbiano la volontà di iniziare questa importante opera, e specialmente i giovani.

In concomitanza con l’estate cominciano a susseguirsi in varie zone del nostro paese gli appelli per la donazione del sangue. Non che tali appelli non siano presenti nel corso degli altri mesi dell’anno, ma con il solleone se da una parte si ha carenza di donazioni, dall’altra parte si ha una richiesta maggiore di sangue per interventi chirurgici, per terapie a quei pazienti che necessitano di trasfusioni periodiche, e interventi causati da emergenze.

Quindi un PRESSANTE invito a donare oltre che a Paesana presso tutti i gruppi dell’ADAS e presso gli Ospedali di Saluzzo, Savigliano, Cuneo e Pinerolo.

Come comunicato giornalmente dal Centro nazionale Sangue (www.centronazionalesangue.it) si informano i donatori tutti di prestare particolare attenzione alle misure di sospensione temporanea per il “West Nile Virus” (WNV), cioè una sospensione temporanea per 28 giorni dei donatori di sangue che abbiano soggiornato anche solo per una notte nei luoghi indicati sull’informativa, che alla data del 26 luglio comprendono le provincie di Ferrara; Mantova; Padova; Parma; Reggio Emilia; Rovigo; Treviso; Venezia; e gli stati della Grecia e della Romania oltre che a Stati Uniti e Canada.

Per informazioni sulla Donazione di Paesana e sulla donazione in generale presso gli altri Gruppi dell’ADAS, si può contattare il Capo Gruppo Miolano Marco, visitare il sito adas-saluzzo.it, oppure la pagina Facebook del gruppo ADAS Paesana.